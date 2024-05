Carlos Sainz se cambia a Ford en busca de un repoker nunca visto en el Dakar

El piloto español Carlos Sainz, vigente campeón del Rally Dakar en la categoría de coches, correrá la próxima edición del 'raid' más duro del mundo con Ford, donde compartirá equipo con el también español Nani Roma, ha anunciado este viernes la marca automovilística estadounidense.

El madrileño, de 62 años, sella su regreso a Ford, una relación forjada al principio de su carrera deportiva, cuando competía en el Campeonato de España de Rallys, que ganó en dos ocasiones a los mandos de un Ford Sierra. Será, además, la quinta marca con la que participará en el Rally Dakar tras Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi.

2025 @dakar Rally, meet Ford Raptor. We’ve set our sights on conquering the ultimate off-road challenge, joining forces with @CSainz_oficial and @NaniRoma. pic.twitter.com/55RFLcz44y