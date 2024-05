El público se cansa: abucheos a un atléta transgénero que ganó una carrera femenina

Enésima polémica en Estados Unidos con la victoria de un atleta transgénero en una prueba femenina.

AaydenGallagher se llevó los abucheos del público presente en los 200 metros lisos de una competición universitaria en Oregón, donde se llevó la victoria tras lograr la segunda posición antes en la prueba de los 400 metros.

Recientemente, Gallagher lograba otra victoria en la misma prueba, pero sumando el récord de la misma.

Another proud moment for women's sports!



Aayden Gallagher (male) just placed 1st in the Oregon state championship in the women's 200m after placing 2nd in the 400m.



Just listen to the audible BOOS. People are over this...& it's about time. pic.twitter.com/HfJqF4AkzO