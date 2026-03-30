El Cardiff tendrá que pagar 480.000 euros al FC Nantes por el caso de Emiliano Sala

El Tribunal de Comercio de Nantes ha emitido su veredicto este lunes en la disputa que enfrenta al Cardiff City y al FC Nantes por el 'caso Sala'.

El club galés ha sido desestimado en sus reclamaciones, quien pedía al Nantes 122,2 millones de euros y, en consecuencia, ha sido condenado a pagar 480.000 euros - repartidos en 300.000 por prejuicio moral y 180.000 por gastos de representación legal - al club francés en relación con el contencioso por el futbolista, fallecido el 21 de enero de 2019 a los 28 años.

El club galés demandaba esta cantidad al Nantes por "los daños sufridos" debido a que Sala nunca llegó a jugar con los colores del Cardiff, al fallecer en el trayecto de Francia a Gales.

El delantero argentino murió a los 28 años en un accidente de un avión privado ocurrido el 21 de enero de 2019, cuando se iba a incorporar al Cardiff, que había acordado pagar al Nantes 17 millones de euros por el jugador.

La entidad británica tampoco tuvo éxito en convencer al Tribunal francés de que reconociese la culpa del Nantes por haber contado con Willie McKay como intermediario en la operación. Este agente organizó el vuelo privado que terminó en tragedia y en el que se apuntaron ciertas irregularidades.

Este se trata de un nuevo revés para los intereses de los 'Bluebirds', que se habían negado a desembolsar al Nantes los 17 millones de la transferencia por Salas.

La FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) ya dieron la razón al club francés en su derecho a recibir el pago de la transferencia de 17 millones, de la que el Cardiff ya ha pagado al menos cerca de la mitad.