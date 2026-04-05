Caos en la retransmisión de un partido de la Primera División ghanesa por culpa de las equipaciones

Imagen de televisión del partido de la Premier League ghanesa entre el Bechem United y el Medeama Sporting

Durante este fin de semana se ha viralizado una imagen procedente de la Premier League ghanesa, en la que parece que los jugadores de los dos equipos que se enfrentaban coincidían con el color de la equipación.

La retransmisión por televisión no parecía sencilla de seguir. Un equipo que no pudiera captar la señal HD hacía imposible distinguir una equipación de la otra, dando el efecto de que los veinte futbolistas de campo (a excepción de los porteros) vestían de amarillo.

En cualquier caso, los colores de las equipaciones con las que jugaron el Bechen United y el Medeama Sporting no lo ponían fácil. Los locales visten de un color verde 'fosforito' mientras que los visitantes lucían camiseta, pantalón y medias amarillas.

Las fotografías del partido publicadas por la Federación ghanesa de fútbol muestran que, sobre el campo, los equipos se diferenciaban mejor de lo que demuestran los vídeos.

Federación ghanesa de fútbol Fotografía del partido entre Bechem United y Medeama Sporting

En lo deportivo, el partido, correspondiente a la jornada 28, terminó 1-1 entre el 11º clasificado y el 2º, que pelea por el título de Liga.