Cañizares destaca lo mejor de Mbappé en su arranque irregular con el Real Madrid: "Y tiene mucho mérito"

En la victoria del Real Madrid de este domingo frente al Getafe, se ha vuelto a seguir con lupa la actuación de Kylian Mbappé. El delantero, después de culminar un partido gris frente al Liverpool en la Liga de Campeones, estaba por verse cómo sería su reacción en su vuelta al torneo liguero y ante su público, en el Santiago Bernabéu, donde recibió el ánimo de la afición madridista.

Primero, durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego; y después, durante El Tertulión con Juanma Castaño, uno de los más críticos con Mbappé en el partido de este domingo fue Paco González.

Cordon Press Kylian Mbappé celebra su gol contra el Getafe.

El director de Tiempo de Juego sumó ocasiones y las cuentas le dieron como resultado que, si hubiéramos estado ante "el gran Mbappé", ante el Getafe "habría terminado con cuatro goles. Igual que el día del Barça, que falló los que no estaban fuera de juego", recordó.

Roberto Palomar apoyó la idea de Paco González, y sabe que si, en el Bernabéu, hubiera jugado "el Mbappé que tenemos en la cabeza del PSG hoy se va con el balón de bajo del brazo porque habría metido tres". Pero si de ponerle nota a su actuación se trata, para el periodista de Marca, el jugador "ha estado más voluntarioso que bueno. ¡Ojo! Que no me parece mal, no creo que el calificativo de voluntarioso sea peyorativo".

CAÑIZARES SE QUEDA CON EL LADO MÁS POSITIVO DE MBAPPÉ

Si alguien fue comprensivo con la situación de Kylian Mbappé fue Santi Cañizares.

El exfutbolista da por hecho de que los aficionados al fútbol saben que Mbappé no está en un momento precisamente dulce: "Es evidente que no le entran los goles que le entran a un jugador cuando a él mismo le entrarán, ya lo veréis, cuando esté en ese momento que te entra todo".

Para Cañizares, salvando la finalización, tiene mucho valor que el delantero del Real Madrid esté demostrando otra serie de habilidades: "la finalización, una cuarta de la portería, pasa un balón, está participando en todas las jugadas, está ofreciéndose, está haciendo jugadas de calidad. Y todo esto creo que tiene mucho mérito, sobre todo cuando vienes de una semana donde te han dado por todas partes".

Todo este trabajo 'sucio' que hizo Mbappé frente al equipo de José Bordalás tiene mérito porque, como afirmó después Manolo Lama, "el Real Madrid no ha hecho un buen partido, y en eso creo que estamos todos de acuerdo".

Para Lama, sin que el Real Madrid haya hecho buen partido, "sin que los centrocampistas generen fútbol, sin que se hagan muchas ocasiones, él ha tenido cinco. ¿Ha fallado cuatro? Correcto. ¿No ha estado acertado? Correcto". Y a pesar de todo, el narrador de Tiempo de Juego está convencido de que "hemos visto al mejor Mbappé desde que ha llegado. Solo tiene un pero para mí, que se ha 'cagado' en el penalti".

Cañizares retoma el asunto de la actitud en el delantero del Real Madrid. Por eso, compara el Mbappé que completó un partido regular en Anfield hace unos días y el que ha conseguido marcar en el triunfo que mantiene al equipo en la pelea por LaLiga.

EFE Kylian Mbappé, triste tras fallar un penalti en Anfield frente al Liverpool

"Entre el partido, por ejemplo, de Liverpool, donde se le baja la cortina permanentemente y no es capaz, donde tiene presencia ofensiva, y además tiene un penalti que falla con mucha desconfianza, al partido de hoy, -y ya sé que no es el mismo rival-, pero en el partido de hoy, donde tiene una actividad importante, la más importante para mí en el partido, creo que hay una gran diferencia", comparó Cañizares.

Kylian Mbappé, hasta la fecha, ha disputado 19 partidos oficiales con el Real Madrid, donde ha aportado 10 goles y dos asistencias.