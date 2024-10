El campeón del mundo de fútbol sala, Dyego, se sincera en Futsal COPE: "Irán y Francia no querían ganar y han tenido su merecido"

Dyego Henrique Zuffo es una de las muchas estrellas mundiales que juegan en el fútbol sala español. Es, sin duda, uno de los mejores alas diestros del mundo, y su peligrosa 'Dyeguinha' es su signo de identidad en las pistas.

A sus 35 años, viene de ayudar a Brasil a ser campeona del mundo doce años después y de levantar el título honorífico de MVP de la Copa del Mundo 2024 de Uzbekistán, en la que España cayó frente a Venezuela en una deshonrosa eliminatoria para nuestro país en los octavos de final.

En el primer programa de la 15ª temporada de Futsal COPE, Dyego compartió las claves del triunfo final de Brasil, habló de la temporada que les espera en la era 'post Jesús Velasco' en el Barça y analizó los derroteros por los que circula el fútbol sala actual.

Dyego, sobre el francia - irán de la vergüenza

Santi Duque charló con un Dyego relajado, recuperándose y "muy feliz de haber puesto a Brasil de nuevo en el sitio más grande".

Y pese a las bajas que arrastraba la 'canarinha', el grupo no falló ni en la fase de grupos ni en las eliminatorias hasta la final frente a Argentina: "El grupo ha estado muy unido y centrado en el grupo final".

Las claves de Brasil fueron muy sencillas pero muy bien ejecutadas: "El título estuvo en nuestra defensa. Solo hemos encajado seis goles. Teníamos que estar muy unidos en defensa y luego nuestro ataque fluiría naturalmente". Además, Brasil contaba, en la final, con el "cómo le gusta a Argentina jugar contra nosotros".

Dyego también aportó en Futsal COPE su punto de vista sobre el fútbol sala actual: en este reciente mundial, se ha comprobado que sigue cumpliéndose la tónica de los últimos años, en los que muchas selecciones anteriormente débiles ya pueden competir contra otras más grandes.

"El fútbol sala está muy igualado, ha evolucionado mucho, y se han complicado partidos con equipos que antes no eran muy fuertes", y por eso cree que lo que marca la diferencia entre un equipo ganador y otro perdedor es una sola cosa: "la preparación física. Hoy día, si no estás bien físicamente, por muy bueno que seas técnicamente no puedes competir. Se te va a exigir mucho físicamente, y es por eso por lo que ganamos el Mundial".

No quiso cerrar su análisis sobre el Mundial sin hablar del bochornoso Francia - Irán, en el partido en el que ambos se jugaban el cruce en octavos de final precisamente con Brasil: "Fue muy malo. A los amantes del fútbol sala les gusta que la competición sea limpia, que no se busquen adversarios, que te enfrentes con el que te toque. Ahí no paso eso, los dos equipos no querían ganar. Fueron los dos, y los dos han tenido lo que merecían porque no les ha ido bien en el Mundial", sentenció.

EL BARÇA DE TINO PÉREZ, PREPARADO PARA OTRA TEMPORADA

Sin tiempo para mucho más, el Barça lo tiene todo a punto para una nueva temporada. Este próximo fin de semana, se estrena una nueva temporada en Primera División, en la que el Barça debuta el próximo domingo 13 de octubre frente a ElPozo Murcia en el Palacio de los Deportes de la capital murciana.

La gran novedad está en el banquillo: dado que Jesús Velasco espera que la RFEF le confirme como nuevo seleccionador de España, el club azulgrana ha puesto al frente del equipo a un veterano como es Tino Pérez. El objetivo del Barça es muy claro, tras una temporada relativamente gris, en la que tampoco pudo clasificarse para jugar la Champions: "Somos un equipo competitivo que va a pelear por todos los títulos. Será un año de transición pero Tino está muy preparado. Tenemos que volver a poner al Barça entre los mejores del mundo".

"Va a ser un año muy bonito", presagió.