El Cádiz suma otra victoria ante un Albacete con un jugador menos

El Cádiz ganó por 2-1 al Albacete este domingo en el estadio Nuevo Mirandilla con dos goles en el tiempo añadido de cada periodo de juego, logrados por el uruguayo Brian Ocampo y el georgiano Iuri Tabatadze, que hicieron insuficiente el tanto visitante anotado por Antonio Puertas.

El Cádiz suma siete puntos de nueve posibles y se sitúa en la parte alta de la clasificación de Segunda División, mientras que el Albacete sigue sin conocer el triunfo después de tres jornadas.

En el inicio de la primera parte, lo más destacado fue el equilibrio, que rompió el Albacete con un centro de Morcillo desde la izquierda que rubricó Jefté Betancor, aunque el gol fue anulado por ayudarse con el brazo el delantero canario (m.8).

Continuó el dominio de los visitantes sin más ocasiones, hasta que en el minuto 20 un buen centro de Suso para el Cádiz no fue conectado por poco por García Pascual en el punto de penalti.

Los gaditanos forzaron un par de saques de esquina seguidos haciendo ver que también querían acercarse a la meta adversaria.

Pasada la media hora de juego, el Albacete volvió a estirarse hacia el campo contrario y en otra jugada de Morcillo con pase a Puertas, el andaluz no pudo rematar en la frontal del área chica al robarle la pelota el central Recio (m.38).

En el tiempo añadido, el Cádiz se adelantó en el marcador con un golazo del uruguayo Brian Ocampo, que recibió de Suso y disparó con la derecha desde la frontal (m.50).

Tras la reanudación, el entrenador visitante, Alberto González, metió en el campo a Valverde y Escriche para darle más profundidad a su ataque.

Un doble remate de Morcillo, que detuvo Aznar, y de Riki, que chocó en un defensa, fue la primera oportunidad para el Albacete en el segundo periodo (m.54).

El Cádiz estuvo desdibujado en el comienzo del segundo tiempo y lo aprovecharon los visitantes, que empataron gracias a un cabezazo de Puertas tras el enésimo centro desde la izquierda de Morcillo (m.59), que le ganó una vez más la posición al lateral derecho cadista Iza Carcelén.

Gaizka Garitano, técnico de los locales, decidió arropar la defensa con cinco atrás y aumentar el cupo de delanteros, para lo que salió Roger Martí desde el banquillo como acompañante de García Pascual.

El Albacete volvió a colgar un centro desde la banda izquierda que remató de manera forzada Higinio con el pecho y detuvo el portero local Víctor Aznar (m.79).

Cuando parecía que el partido podía acabar en empate, de nuevo en el tiempo añadido volvió a marcar el Cádiz, al aprovechar el georgiano Iuri Tabatadze una cesión atrás errónea de Bernabéu y batir por bajo a Mariño (m.92).

ficha del partido

Cádiz: Aznar; Carcelén (Tabatadze, m.86), Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Diarra, De la Rosa (Álex Fernández, m.44), Suso (Caicedo, m.64), Ocampo (Roger, m.64); y García Pascual (Obeng, m.86)

Albacete: Mariño; Fran Gámez (Bernabéu, m.89), Javi Moreno, Villar, Jogo (Valverde, m.46); Meléndez, Riki, Puertas (Higinio, m.77), Morcillo (Lazo, m.89); Medina y Jefté (Escriche, m.46).

Árbitro: González Díaz (comité asturiano). Expulsó con cartulina roja al entrenador del Albacete, Alberto González (m.95), y al delantero Higinio (m.95), ambos por protestar. Amonestó a los locales De la Rosa (m.43), Kovacevic (m.69), Climent (m.83) y Recio (m.86), y a los visitantes Jefté (m.17), Puertas (m.18) y Escriche (m.76).

Goles: 1-0, M.50+: Ocampo. 1-1, M.59: Puertas. 2-1, M.92: Tabatadze.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de Segunda División disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos 16.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exjugador del Cádiz Pepito Hernández.