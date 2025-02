Burlas en México a Sergio Ramos por elegir el número 93: Para Rayados no tiene un gran recuerdo

Sergio Ramos, jugador del Real Madrid durante 16 temporadas y campeón del Mundo con la selección española en 2010, se convirtió este jueves en nuevo jugador de Rayados de Monterrey y, de esta forma, se une a la lista de figuras españolas en la liga mexicana.

Ramos, que se encontraba sin equipo desde que el pasado verano acabase su vinculación con el Sevilla FC, ha firmado por una temporada con Rayados, club en el que llevará el número 93 a la espalda en honor al minuto del legendario gol que metió en la final de la Liga de Campeones 2013/14 frente al Atlético de Madrid, que permitió acceder a una prórroga en la que se impuso el conjunto blanco.

Un gesto que el Real Madrid aplaudió con una publicación en sus redes sociales: "Un homenaje a todo el madridismo" y "el recuerdo de un momento que cambió nuestra historia". Además, el club se mostró agradecido por la elección del dorsal de su ex capitán, al que deseó "mucha suerte y éxitos" en su nueva etapa tras pasar por el PSG y el Sevilla.

Sin embargo, la elección no ha sido tan acertada como parecía. Y es que los rivales de los Rayados están aprovechando para burlarse del club de Monterrey. Se da la circunstancia de que el minuto 93 no trae un gran recuerdo a su nuevo equipo ya que en 2016 perdieron el titulo de la Liga Mexicana contra el Pachuca tras un gol de Víctor Guzmán en ese minuto 93. Algo que no han dudado en recordarle a Sergio Ramos en las redes sociales.