Todos sabemos que Thibaut Courtois no ha atravesado un buen año por su rotura de ligamento cruzado a principios de la presente temporada, pero el belga ha conseguido reponerse de la lesión y volver para disputar los últimos partidos de liga con el Real Madrid y para disputar la final de la Champions desde el inicio. Esto no ha sido suficiente para el seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, que no ha convocado al portero para la fase final de la Eurocopa 2024 de Alemania.

Con las últimas actuaciones del guardameta es difícil comprender los motivos reales que impulsan al seleccionador a tomar la decisión de dejarle fuera de la convocatoria. Hasta la propia prensa del país ha pedido a Domenico que rectifique y trate de convencer al portero d defender la portería de Bélgica durante el torneo europeo más importante que existe: "Querido Domenico, quedan cuatro días para convencer a Thibaut", abría el diario deportivo 'La Dernière Heure Les Sports' el pasado lunes tras la actuación del portero en la final de la Champions League.

A este lío en Bélgica se ha sumado el jugador más relevante de Bélgica y su capitán. Kevin de Bruyne ha hablado ante los medios de comunicación y se ha lamentado por la ausencia de su compañero: "Lo mejor sería tener a todos disponibles. No conozco todos los detalles del asunto porque no estuve presente en esa concentración. Pero tenemos que confiar en los otros tres porteros del equipo. La situación es la que es", afirmó el jugador del Manchester City.

La última palabra de Domenico Tedesco parece haber sido dicha la semana pasada, ya que los periodistas belgas han evitado preguntar por Courtois al seleccionador nacional en la misma rueda de prensa. En anteriores declaraciones, Tedesco aseguró que según las últimas informaciones de su cuerpo técnico y del propio portero, Courtois "no está preparado" para afrontar la Eurocopa.

LISTA DE CONVOCADOS

Porteros: Koen Casteels (Wolfsburgo), Thomas Kaminski (Luton) y Matz Sels (Nottingham ).

Defensas: Axel Witsel (Atlético de Madrid), Johan Bakayoko (Everton), Wout Faes (Leicester), Zeno Debast (Anderlecht), Thimoty Castagne (Fulham), Thomas Meunier (Trabzonspor), Amadou Onana (Everton), Maxim De Cuyper (Brujas), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) y Arthur Theate (Rennes),

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Manchester City), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid), Charles de Kaetelere (AC Milán), Astrer Vranckx (Wolfsburgo), Youri Tielemans (Aston Vila) y Orel Mangala (Nottingham), Aster Vranckx (Wolfsburgo).

Delanteros: Romelu Lukaku (Roma), Jérémy Doku (Manchester City), Dodi Lukebakio (Sevilla) y Leandro Trossard (Arsenal).