Bronca entre Sakkari y Putintseva al final de su partido de tenis: "No te quiere nadie"

El partido de tenis que enfrentó este domingo, en Hamburgo, a la griega María Sakkari y a la kazaja Mariya Putintseva terminó con una acalorada discusión entre ambas, tras un partido de tenis relativamente tranquilo, que terminó con victoria para Sakkari por 7-5 y 7-6.

El caso es que el tie-break que decidió el segundo set estuvo marcado por la tensión por una decisión arbitral polémica que favoreció a la kazaja. Sin embargo, la griega recurrió y los jueces cambiaron la decisión a favor de la otra jugadora.

El partido terminó poco después, ambas saludaron a la juez de silla y se enzarzaron en una discusión con un tono más alta de lo normal, para sorpresa del público.

Putintseva le realizó un gesto un tanto despectivo que no le gustó a la griega, lo que le hizo decirle la kazaja: "Compórtate como un ser humano. Cuando le des la mano a alguien, le miras a los ojos". Putintseva volvió a repetir el gesto sin decir ni palabra, y Sakkari insistió en su reprimenda: "No te quiere nadie", lo que no provocó la más mínima inquietud en Putintseva.

Después, Sakkari habló ante los medios de la situación y dijo de su rival: "No creo que me invite a cenar en la vida, pero me da igual. Como jugadora, la respeto, pero nada más".