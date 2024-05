Boston y Oklahoma arrancan las semifinales como un tiro

Oklahoma City Thunder, 117 - Dallas Mavericks, 95 (1-0)

Shai Gilgeous-Alexander se impuso a Luka Doncic en el duelo entre aspirantes al MVP y los Oklahoma City Thunder se llevaron el primer duelo de estas semifinales del Oeste ante los Dallas Mavericks por 117-95. Gilgeous-Alexander rozó el triple-doble con 29 puntos (8 de 19 en tiros), 9 rebotes y 9 asistencias para unos Thunder que fueron de menos a más y que, pese a su juventud, acabaron exhibiendo un catálogo de recursos impresionante en ataque y defensa.

Chet Holmgren, a priori en inferioridad ante el músculo de Dallas, destacó con 19 puntos y 7 rebotes, Jalen Williams aportó 18 puntos y Aaron Wiggins sumó 16 puntos en unos Thunder enormes en el triple en la segunda mitad (11 de 19). Los de Mark Daigneault (entrenador del año en la NBA) han encadenado diez triunfos seguidos: los cinco que les dieron el primer puesto del Oeste en la temporada regular y los cinco que han hilado en el 'playoff' (barrieron 4-0 a los New Orleans Pelicans).

En unos Mavericks sin el lesionado Maxi Kleber, pero con Tim Hardaway Jr. de vuelta, Doncic, lastrado por sus problemas en la rodilla, firmó una pobre actuación con 19 puntos (6 de 19 en tiros, 1 de 8 en triples), 6 rebotes y 9 asistencias con 5 pérdidas de balón. Tampoco Kyrie Irving, excelente contra los Clippers en la anterior serie, tuvo su día (20 puntos, con 7 de 14, y 4 pérdidas). Daniel Gafford consiguió 16 puntos, 11 rebotes y 5 tapones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los de Jason Kidd cometieron 16 pérdidas, no llegaron al 40 % en tiros y sucumbieron en la batalla por el rebote (52 por 39). El jueves se jugará también en Oklahoma City el segundo partido entre dos equipos que en 2023 no se clasificaron para el 'playoff', pero que ahora se están jugando un puesto en la final del Oeste.

Boston Celtics, 120 - Cleveland Cavaliers, 95 (1-0)

Tras arrollar a los Miami Heat en la primera ronda, los Boston Celtics arrancaron las semifinales de la Conferencia Este de la NBA con una dominante victoria por 120-95, en el TD Garden, sobre los Cleveland Cavaliers- Los Cavs llegaron al Garden tras un vibrante y exigente triunfo en el séptimo partido de la serie contra los Orlando Magic y no tuvieron opción de contener al todopoderoso equipo de Joe Mazzulla, que rozó el 50 % de acierto en tiros de campo y conectó 18 triples para tomar una autoritaria ventaja.

Brown dirigió la victoria con 32 puntos (12 de 18 en tiros de campo) y 6 rebotes, apoyado por los 25 de Derrick White (7 triples) y por un doble doble de 18 puntos y 11 rebotes de Jayson Tatum. Jrue Holiday firmó 14 puntos y 6 rebotes para los Celtics y Payton Pritchard logró 16 tantos desde el banquillo. Los de Boston, que dominaron la temporada regular, con un balance de 64 victorias y 18 derrotas, no pagaron la ausencia por segundo partido consecutivo del pívot letón Kristaps Porzingis.

Los Cavs, que tuvieron poco más de 48 horas para recuperarse del tremendo esfuerzo para doblegar a los Magic, se rindieron pese a otra gran actuación de su estrella más brillante, Donovan Mitchell que anotó 33 puntos en el TD Garden. Los hombres de JB Bickerstaff no pasaron de un 41 % de acierto en tiros de campo y solo metieron 11 triples de 41 intentos en una noche en la que no pudieron contar con Jarrett Allen. Evan Mobley aportó 17 puntos y 13 rebotes, mientras que Darius Garland no pasó de los 14 puntos.