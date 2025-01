Borja Iglesias vuelve a abrir las puertas a la Selección Española

Después del terremoto provocado en el fútbol español por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino 2023, han cambiado muchas cosas en la RFEF. El andaluz salió tras ser inhabilitado y ahora el máximo mandatario es Rafael Louzán. También se marchó el seleccionador femenino Jorge Vilda y en su lugar se colocó a Montse Tomé.

Parece que estos cambios han contentado a Borja Iglesias, delantero del Celta. El gallego fue uno de los más críticos con el caso Rubiales y llegó a renunciar públicamente a vestir la camiseta de la Selección Española si no se producía un lavado de cara en la RFEF. Ahora, parece que está dispuesto a recapacitar o al menos así lo ha asegurado en una entrevista en la Televisión Gallega.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes“, escribió. Ahora matiza: "Lo principal para volver es hacerlo muy bien. Marcar muchos goles, que el equipo esté bien, porque eso siempre ayuda a estar. Y luego, que decidan que puedo estar", reconoce.

Ya no descarta la posibilidad de asistir a una futura convocatoria, si es que le llaman: "Creo que estamos en otro momento. Espero que sigamos dando pasos hacia delante, que creo que poco a poco se está haciendo. Animar a que lo sigan haciendo. Desde esa posición ayuda mucho cuando se toman decisiones de este estilo. Animarlos a hacer eso y ya veremos qué pasa en el futuro".