Borja Iglesias: "Temo a la extrema derecha porque no tiene límites"

Borja Iglesias es un futbolista diferente. El gallego nunca se ha mordido la lengua y no ha dudado en hablar y posicionarse sobre cuestiones que muchos de sus compañeros prefieren pasar por alto para no meterse en líos. Muy activo en redes sociales, vuelve a sonreír en Vigo después de un duro año en el Betis y en Alemania. Este sábado ha concedido una entrevista a El País en la que se muestra muy claro sobre sus convicciones.

“Que seas futbolista no significa que no puedas opinar. Lo que pasa es que tenemos más responsabilidad, porque tenemos más alcance social. Lo que no voy a hacer es preocuparme por lo que piensa de mí la gente que difunde odio. No quiero caerle bien a todo el mundo y me he posicionado con ciertos temas. Entiendo que haya algunos que no quieran hacerlo, pero hay cosas que me influyen como ser humano y, para mí, eso es más importante que mi profesión", afirma el delantero del Celta.

Un Borja que fue muy criticado por pintarse las uñas y que llegó a renunciar a la Selección Española si no había cambios tras la polémica con el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso. Más de una vez se ha mojado también en cuestiones políticas: "Temo a la extrema derecha porque no tiene límites. No me gusta que no respeten ciertos valores sociales, o los derechos humanos. Quiero que quien vote no piense solo en sí mismo, sino también en su comunidad y en quien sufre".

En sentido concuerda con Mbappé, quien durante la Eurocopa no dudó en hablar de política en medio de las elecciones en Francia: "Cuando se posicionó contra la extrema derecha sabía la repercusión que tendría. Es una persona privilegiada. Si se posiciona tan claramente, al menos escuchémosle con respeto. Él no gana nada haciéndolo",

Por último, sobre el racismo muestra su máximo apoyo a quiénes lo sufre y apunta que hay que luchar mucho aún para erradicarlo: "A lo que se refiere Vinicius muchas veces es a que se normalizan situaciones en estadios de fútbol que no se debería. Es importante hablar de ellas y señalarlas. Así se pueden detectar y cambiarlas".