Bordalás: "He echado de menos que se amonestara a algún jugador del Leganés"

José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este domingo, después de perder 1-0 ante el Leganés, que su equipo debe tener los pies en el suelo e insinuó que si alguien pensó que podía aspirar a pelear por algo más que la permanencia, "estaba en un grave error".

El técnico del conjunto azulón insistió en la idea que lanzó hace una semana cuando fue preguntado por la posibilidad de que el Getafe optara a jugar la próxima temporada en Europa. Como en la víspera del choque ante el Betis, cuando dijo que "era una broma" insinuar esa opción, repitió el mismo mensaje.

"El equipo lo ha intentado, pero somos lo que somos. Somos el Getafe y si alguien había pensado otra cosa diferente, estaba en un grave error. Lo tenía claro desde principio, hemos tenido muchas dificultades durante toda la temporada y el hecho de ganar los partido fuera de casa que ganamos, no cambia lo que somos. Vamos a tener que trabajar muy duro porque los equipos compiten a gran nivel y cualquiera te puede ganar", destacó.

El técnico azulón declaró que el remate que terminó en el tanto del Leganés, en el tiempo añadido, fue "el primero entre los tres palos" de todo el partido y su equipo no tuvo tiempo para reaccionar.

"Era el partido que esperábamos. Tuvimos el partido controlado. Todo el primer tiempo no generaron nada. A nosotros nos costó materializar las llegadas. No hemos sido capaces de acertar en las muchísimas jugadas de estrategia. El equipo ha competido bien y no se les puede reprochar nada. El resultado justo habría sido un empate", apuntó.

"Me duele por los jugadores, que lo han dado todo, y sobre todo por la afición, que han animado al equipo en un día complicado de lluvia y frío. Lo sentimos por ellos. Perder en el último instante... Esto es fútbol. A veces se dan a favor, otras en contra. Se ha dado en contra y ahora hay que continuar", señaló.

EFE Leganés - Getafe

Por último, lamentó la actuación arbitral durante la primera parte y criticó que no amonestara a más jugadores del Leganés cuando cortaron jugadas claras del Getafe.

"El guion era el que todos esperábamos, dos equipos compitiendo a gran nivel. He echado de menos que se amonestara a algún jugador del Leganés porque han hecho un montón de faltas. Como veían que no se sacaban tarjetas, han parado el juego y han cortado a base de faltas nuestra propuesta a nivel ofensivo", manifestó.

borja jiménez

Preguntado por si estaba de acuerdo con las declaraciones de Bordalás, que aseguró que el resultado justo habría tenido que ser un empate y que el Getafe propuso más fútbol, el entrenador del Leganés, Borja Jiménez contestó no estar de acuerdo con el técnico del conjunto azulón.

"Puedo compartir lo del empate por el tema que era el minuto 92. Pero en cuanto a propuesta de tener intención y querer progresar, somos justos vencedores. Ellos creo que no han tenido ningún tiro a puerta, nosotros tuvimos la de Dani y Óscar. Contentos de la forma en la que lo hemos hecho", finalizó.

