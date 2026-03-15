El Betis, campeón de la Copa del Rey juvenil tras golear al Barcelona en la final

El Betis levanta el trofeo de la Copa del Rey juvenil

El Betis se proclamó campeón de la Copa del Rey juvenil después de imponerse con claridad al FC Barcelona (1-4), en una final que dejó resuelta al descanso gracias a los goles de Rubén, Carlos de Roa y Morante.

27 años después, el equipo verdiblanco volvió a levantar el título de Copa. Lo hizo ante el vigente campeón, que el curso pasado evitó su triplete al derrotarlo en las semifinales de esta competición.

El equipo de Javier Barrero fue muy superior al azulgrana desde el principio. Abrió el marcador sobrepasado el cuarto de hora tras un remate de Rubén al centro del habilidoso Iván Corralejo, una pesadilla para la defensa rival.

Poco después, el Betis golpeó nuevamente con un cabezazo de Carlos de Roa. El Barcelona estaba tocado y Morante, con un espectacular gol, amplió la renta verdiblanca antes de que el azulgrana Kourouma fuese expulsado.

Tras el paso por los vestuarios, Pol Planas movió ficha. Retocó su once y el Barcelona creyó en una épica remontada con el tanto de Fofana a los once minutos de la reanudación. Pero Rubén, tras finalizar un rápido contraataque iniciado por Corralejo, enterró ese sueño blaugrana.

FICHA DEL PARTIDO: BARCELONA, 1 - BETIS, 4

1-FC Barcelona: Iker Rodríguez; Guillem Víctor, Marcipar, Kourouma, Lorenzo (Pol, m.46); Goren (Adam, m.75), Quim Juyent, Kluivert (Pedro Villar, m.46), Álex González (Fofana, m.46); Hamza y Nil Vicens.

4-Betis: Manu González; Masqué (Enzo, m.65), Curro, N'Goran, De Roa; Rica, Rubén (Ortega, m.81), Corralejo; Morante, Rafa Oya (Antonio, m.59) y Marcos Mora (Kenta, m.81).

Goles: 0-1 Rubén, min. 17; 0-2 Carlos de Roa, min.23; 0-3 Morante, min.38; 1-3 Fofana, min.56; 1-4 Rubén, m.63.

Árbitro: Carlos Castell Orozco (Comité castellano-manchego). Expulsó a Kourouma (min.41) con tarjeta roja directa. Además, amonestó a Fofana (min.50), Quim Juyent (min.72) por parte del Barcelona, y a Marcos Mora (min.30) y Curro (min.70) por parte del Betis.

Estadio: partido correspondiente a la final de la Copa del Rey juvenil disputado en el Estadio Anxo Carro de Lugo.