Bellingham no jugará ante Japón y volverá a Madrid sin haber jugado ni un minuto con su selección

El seleccionador inglés, el alemán Tomas Tuchel, ha confirmado en una entrevista en la BBC que el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, no jugará en el encuentro amistoso de este martes ante Japón.

Tuchel afirmó que con una lesión muscular nunca se sabe y por ello "no quiere correr riesgos" con el jugador británico del Real Madrid.

Por tanto, Bellingham volverá a la capital de España sin haber jugador con su selección en este parón ya que en el partido ante Uruguay, disputado el pasado 27 de marzo en Wembley, Jude Bellingham no jugó ni un solo minuto. El mediocampista, que regresaba recientemente de una lesión en el muslo, se quedó en el banquillo todo el partido.