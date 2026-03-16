El Baskonia confirma que jugará sus partidos ante los equipos de Tel Aviv a puerta cerrada

El Baskonia ha confirmado en la tarde de este lunes que los partidos correspondientes a las jornadas 34 y 36 de la Euroliga, que serán ante equipos de Tel Aviv, se jugarán a puerta cerrada en el Buesa Arena.

"Debido al contexto actual, Saski Baskonia comunica que los duelos ante Hapoel IBI Tel Aviv (27 de marzo) y Maccabi Rapyd Tel Aviv (7 de abril) se jugarán a puerta cerrada en el Buesa Arena", recoge el comunicado del conjunto baskonista.

Debido a esta decisión, Baskonia informa "a sus abonados que descontará automáticamente el importe correspondiente a estos dos partidos en la renovación del abono de la próxima temporada 2026-2027".

Debido al conflicto en Oriente Medio, Maccabi jugará sus partidos como local en Belgrado (Serbia); Hapoel lo hará en Sofía (Bulgaria); y Dubái en Sarajevo (Bosnia).