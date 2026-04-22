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El Barcelona gana el derbi y consigue su séptima Liga consecutiva
Las azulgranas se llevaron el derbi ante el Espanyol (1-4) y se proclamaron campeonas de Liga por undécima vez, siete de ellas consecutivas.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Barcelona no dio margen a la sorpresa en el derbi catalán y se impuso este miércoles a domicilio al Espanyol (1-4), que opuso resistencia y llegó a empatar 1-1, pero que no pudo impedir que el conjunto azulgrana certificara de forma matemática su undécimo título de Liga, el séptimo consecutivo.
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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