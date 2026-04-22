El Barcelona gana el derbi y consigue su séptima Liga consecutiva

BARCELONA, 22/04/2026.- Las jugadoras del FC Barcelona celebran el gol de la delantera noruega Caroline Graham Hansen (c), el segundo tanto del equipo durante el partido de la jornada 26 de la Liga F entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. EFE/ Quique García

El Barcelona no dio margen a la sorpresa en el derbi catalán y se impuso este miércoles a domicilio al Espanyol (1-4), que opuso resistencia y llegó a empatar 1-1, pero que no pudo impedir que el conjunto azulgrana certificara de forma matemática su undécimo título de Liga, el séptimo consecutivo.