BALONCESTO
El Barcelona, eliminado de la Euroliga tras perder en el play-in contra el Mónaco
El equipo azulgrana cayó en Francia (79-70) y no jugará los cuartos de final. El rival del Mónaco será el Olympiacos.
Europa Press
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El Barça perdió (79-70) contra el AS Mónaco su final por estar en los 'playoffs de la Euroliga pese a rozar una remontada de 18 puntos en la segunda mitad, adiós antes de los cruces que no sufrían los catalanes desde 2018.
El equipo de Xavi Pascual, técnico que tenía pleno de cuartos de final con tres equipos, remó con una defensa más intensa y el liderazgo de Jan Vesely y Tornike Shengelia, sin culminar la reacción de un encuentro que llevaron siempre a remolque.
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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