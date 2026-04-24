El Barcelona, eliminado de la Euroliga tras perder en el play-in contra el Mónaco

El Barça perdió (79-70) contra el AS Mónaco su final por estar en los 'playoffs de la Euroliga pese a rozar una remontada de 18 puntos en la segunda mitad, adiós antes de los cruces que no sufrían los catalanes desde 2018.

El equipo de Xavi Pascual, técnico que tenía pleno de cuartos de final con tres equipos, remó con una defensa más intensa y el liderazgo de Jan Vesely y Tornike Shengelia, sin culminar la reacción de un encuentro que llevaron siempre a remolque.