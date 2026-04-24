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El Barcelona, eliminado de la Euroliga tras perder en el play-in contra el Mónaco

El equipo azulgrana cayó en Francia (79-70) y no jugará los cuartos de final. El rival del Mónaco será el Olympiacos.

Mónaco - Barcelona // Euroliga

EFE

MONACO (Monaco), 24/04/2026.- Matthew Strazel (R) of AS Monaco and Kevin Punter (L) of FC Barcelona in action during the Euroleague Basketball Play-in match between AS Monaco and FC Barcelona, in Monaco, 24 April 2026. (Baloncesto, Euroliga) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Europa Press

Publicado el

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El Barça perdió (79-70) contra el AS Mónaco su final por estar en los 'playoffs de la Euroliga pese a rozar una remontada de 18 puntos en la segunda mitad, adiós antes de los cruces que no sufrían los catalanes desde 2018.

El equipo de Xavi Pascual, técnico que tenía pleno de cuartos de final con tres equipos, remó con una defensa más intensa y el liderazgo de Jan Vesely y Tornike Shengelia, sin culminar la reacción de un encuentro que llevaron siempre a remolque.

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