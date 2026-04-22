en la primera parte
Lamine Yamal marca el 1-0 contra el Celta y se marcha lesionado
El jugador del FC Barcelona no pudo celebrar el penalti que marcó porque sintió unas molestias en la pierna izquierda.
Javier Pastor
Publicado el
1 min lectura3:37 min escucha
El FC Barcelona quería mantener con el Real Madrid la ventaja de 9 puntos en la clasificación y para ello debía vencer al Celta de Vigo este miércoles. Pero la primera parte estuvo marcada por la lesión de Cancelo en el minuto 23 y también por la de Lamine Yamal en el 42'.
El lateral portugués se retiró del terreno de juego por un dolor en la pierna derecha y fue sustituido por Alejandro Balde.
Y el extremo abandonó el campo después de transformar el penalti que dio lugar al 1-0. Lamine sufrió la pena máxima, batió a Radu con un lanzamiento a la izquierda del guardameta y se tiró al suelo sin poder celebrar el gol.
Lamine, tras chutar el penalti, sintió un pinchazo en la pierna izquierda y pidió el cambio de inmediato. Y aunque las alarmas han saltado en el Barça; por el momento, se desconoce el alcance de la lesión.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
La casa de Diego Simeone en una exclusiva urbanización de Madrid
El entrenador del Atlético de Madrid reside allí junto a su mujer Carla Pereyra