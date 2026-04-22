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en la primera parte

Lamine Yamal marca el 1-0 contra el Celta y se marcha lesionado

El jugador del FC Barcelona no pudo celebrar el penalti que marcó porque sintió unas molestias en la pierna izquierda.

Lamine Yamal se duele tras lanzar el penalti contra el Celta
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Javier Pastor

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1 min lectura3:37 min escucha

El FC Barcelona quería mantener con el Real Madrid la ventaja de 9 puntos en la clasificación y para ello debía vencer al Celta de Vigo este miércoles. Pero la primera parte estuvo marcada por la lesión de Cancelo en el minuto 23 y también por la de Lamine Yamal en el 42'.

Lamine Yamal recibe el apoyo de su entrenador tras la lesión en el Barça-Celta

EFE

Lamine Yamal recibe el apoyo de su entrenador tras la lesión en el Barça-Celta

El lateral portugués se retiró del terreno de juego por un dolor en la pierna derecha y fue sustituido por Alejandro Balde.

Y el extremo abandonó el campo después de transformar el penalti que dio lugar al 1-0. Lamine sufrió la pena máxima, batió a Radu con un lanzamiento a la izquierda del guardameta y se tiró al suelo sin poder celebrar el gol.

Lamine, tras chutar el penalti, sintió un pinchazo en la pierna izquierda y pidió el cambio de inmediato. Y aunque las alarmas han saltado en el Barça; por el momento, se desconoce el alcance de la lesión.

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