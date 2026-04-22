Lamine Yamal marca el 1-0 contra el Celta y se marcha lesionado

El FC Barcelona quería mantener con el Real Madrid la ventaja de 9 puntos en la clasificación y para ello debía vencer al Celta de Vigo este miércoles. Pero la primera parte estuvo marcada por la lesión de Cancelo en el minuto 23 y también por la de Lamine Yamal en el 42'.

EFE Lamine Yamal recibe el apoyo de su entrenador tras la lesión en el Barça-Celta

El lateral portugués se retiró del terreno de juego por un dolor en la pierna derecha y fue sustituido por Alejandro Balde.

Y el extremo abandonó el campo después de transformar el penalti que dio lugar al 1-0. Lamine sufrió la pena máxima, batió a Radu con un lanzamiento a la izquierda del guardameta y se tiró al suelo sin poder celebrar el gol.

Lamine, tras chutar el penalti, sintió un pinchazo en la pierna izquierda y pidió el cambio de inmediato. Y aunque las alarmas han saltado en el Barça; por el momento, se desconoce el alcance de la lesión.