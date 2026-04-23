La solución de Marc Tolrà con el fútbol sala en España: "El problema es la visibilidad; reenganchar a la gente no pasa por hacer 50.000 inventos"

El jugador de Industrias Santa Coloma, Marc Tolrà, ha analizado la actualidad del fútbol sala en una entrevista en el programa 'Futsal COPE', donde se ha mostrado muy escéptico con los cambios planteados para la próxima temporada, como el modelo de Apertura y Clausura. El cierre se define como un "old school" y considera que la prioridad no debe ser experimentar con el formato. "El problema del fútbol sala es la visibilidad", ha sentenciado.

Futsal COPE Capítulo 534 (23-04-2026) Futsal COPE Escuchar

Más visibilidad, no inventos

Tolrà ha expresado su descontento con las modificaciones que se avecinan en la competición. "No tengo buena vibra", ha confesado, argumentando que está "muy acostumbrado" al formato tradicional. Para él, la solución para reenganchar a la gente no pasa por "hacer 50.000 inventos", sino por potenciar la difusión del deporte. "Recuerdo cómo cada fin de semana a las 12 o a la una había partido en Televisión Española, y que no costaba encontrar partidos", ha recordado con nostalgia.

En su opinión, hay que "mimarlo" más y no simplemente relegarlo a una aplicación. De hecho, ha propuesto otras vías de mejora, como cambiar el formato de la Champions para dar cabida a más equipos españoles, ya que considera que "la liga española es la más dura, la más fuerte", en lugar de introducir un sistema con dos campeones de liga. "No sé cómo lo vas a vender", ha cuestionado.

Un proyecto en reconstrucción

El jugador también ha abordado la situación de Industrias Santa Coloma, que ha mejorado tras la llegada de un nuevo grupo inversor en diciembre. Este cambio trajo una estabilidad que, según Tolrà, era fundamental. "Que cobrar al día no es un plus, o sea, cobrar al día es lo normal", ha afirmado de manera contundente, reflejando las dificultades económicas previas.

Sin embargo, ha reconocido que el club afronta un reto mayúsculo, ya que el 80% de la plantilla acaba contrato y el margen de maniobra es escaso. "Es importante que ahora hagas un equipo competitivo, sobre todo el año que viene, porque si te vas a segunda, tu plan de largo plazo no sale", ha advertido sobre la necesidad de acertar con el proyecto deportivo para atraer jugadores y asegurar la permanencia.

La lucha por los 'playoffs'

En el plano deportivo, el equipo apura sus opciones de entrar en los 'playoffs' por el título. "Mientras haya posibilidades, pues lo vamos a intentar", ha asegurado Tolrà, aunque ha admitido que el calendario es complicado con rivales de la parte alta. El equipo ha mostrado una clara mejoría en la segunda vuelta, pero las lesiones de jugadores importantes como Uri Santos, Sebas o Víctor Ramos han complicado el tramo final de la temporada.

Tolrà también ha elogiado la figura del entrenador, Xavi Closas, y su capacidad para sacar rendimiento de plantillas jóvenes y cortas. Ha explicado que su metodología se basa en pautas muy claras para suplir la "falta de creatividad" o la inexperiencia de algunos jugadores, aunque ha reconocido que a él, por su perfil, le costó adaptarse al principio a un sistema tan estructurado. "No puede ser que todo esté, mira, la jugada es esta, pues ya el balón tiene que ir ahí", ha comentado sobre su sorpresa inicial.