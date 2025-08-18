El Barça destinará 56 millones para salarios en las diferentes secciones y solo recortará en baloncesto

El FC Barcelona destinará 56 millones de euros a la masa salarial de sus secciones deportivas, distribuido en 28,75 para el baloncesto -que recortará la inversión en 2,75 millones-, 13,75 para el fútbol femenino, 7,5 para el balonmano, 4 para el fútbol sala y 2 para el hockey sobre patines, según ha informado el club este lunes.

El director de las secciones profesionales del FC Barcelona, Xavi O'Callaghan, ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para explicar las afectaciones que el 'fair play' financiero de LaLiga en los demás deportes del club, y también ha detallado su presupuesto en salarios deportivos para el curso 2025-26.

La sección de baloncesto, que la campaña pasada destinó 31,5 millones de euros a la masa salarial y en la próxima invertirá 28,75, será la única que vea disminuida la inversión en este aspecto. En cambio, el fútbol femenino contará con un millón de euros más.

Los motivos del aval de 7 millones de euros

O'Callaghan ha expuesto los motivos que han llevado a la junta directiva presidida por Joan Laporta a avalar siete millones de euros de su patrimonio personal por el desvío en el presupuesto de la masa salarial no inscribible de la pasada campaña.

LaLiga diferencia entre la masa salarial inscribible, que incluye a los jugadores del primer equipo, a Hansi Flick y al segundo entrenador; y la no inscribible, que incluye al resto del 'staff' del primer equipo masculino, al fútbol formativo, a las Barça Academy y a las secciones amateurs, además de las secciones profesionales.

En la temporada 2025-26, el Barcelona destinará 56 millones a las secciones profesionales, 32 a la masa salarial no inscribible del primer equipo y del fútbol formativo, 6,2 a las Barça Academy y uno a los deportes amateurs. Así, la masa salarial global no inscribible aumentará de 91 a 95 millones de euros.

O'Callaghan ha confirmado que el baloncesto y el fútbol femenino cumplieron con lo presupuestado el curso pasado en lo relativo a la masa salarial, que el balonmano se desvió un poco y que el grueso de los siete millones de desviación provino de la masa salarial no inscribible del primer equipo de fútbol masculino y formativo, en el que también se incluyen primas entre otras variables.

El director de las secciones profesionales del Barcelona también ha aclarado que si el Barcelona hubiera entrado en la norma del 1-1 del 'fair play' de LaLiga durante el curso pasado, la directiva habría tenido que avalar igualmente, ya que el desvío presupuestario corresponde a la masa salarial no inscribible y no a la plantilla del fútbol masculino.

"Seguramente en ninguna sección seremos los que gasten más de Europa, pero tenemos presupuestos que nos permiten ser competitivos", ha asegurado O'Callaghan. "Todos estaríamos más cómodos si LaLiga no estuviera por encima de todos los deportes", ha añadido.