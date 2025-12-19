El Barça ya es colíder de la Euroliga tras un partido que quedará para la historia

El Barça se colocó este viernes colíder en la Euroliga tras vencer al Kosner Baskonia en un vibrante partido en el que los de Xavi Pascual, con 43 puntos de Kevin Punter, fueron de menos a más y supieron gestionar mejor los instantes decisivos de un duelo que se decidió tras tres prórrogas y que pasará a la historia por ser el de mayor anotación en la historia de la Euroliga (134-124).

Los vitorianos completaron una gran primera mitad, y lograron evitar la remontada del Barça en la segunda, mandando el choque a la prórroga tres veces. Sin embargo, desaprovecharon una renta de nueve puntos en el segundo tiempo extra, y no ofrecieron réplica en el tercero.

De este modo, los catalanes suman el noveno triunfo consecutivo entre todas las competiciones y confirman la mejora del equipo del equipo con la llegada de Xavi Pascual al banquillo azulgrana.

Kevin Punter firmó una gran actuación individual, y sus 43 puntos y 40 de valoración fueron decisivos, especialmente en las prórrogas. Además, se trata de la cuarta mejor anotación de un jugador en la competición y su mejor marca personal.

Por su parte, el hombre del partido para los vitorianos fue Marcus Howard, que sumó 33 puntos y 45 dígitos de valoración.

El Kosner Baskonia inició el encuentro con una marcha más que los azulgranas, y un parcial de salida de 2-7 en un minuto bastó para que un Xavi Pascual muy enfadado pidiera el primer tiempo muerto del choque.

Javier Borrego Laprovittola en el Barça - Baskonia de Euroliga

Sin embargo, las prestaciones de los locales no mejoraron, con varias pérdidas en ataque y sin el orden ni la intensidad defensiva tan característicos desde la llegada del técnico de Gavà (10-16, min 5).

Tras varios minutos de sequía anotadora por parte de ambos conjuntos, un triple de Marcus Howard y dos tiros libres de Mamari Diakite elevaron la renta por encima de los diez puntos (10-21, min 8), una diferencia que se mantuvo hasta el final del período (17-26, min 10).

La dinámica no varió en el segundo cuarto, y el cuadro vitoriano convirtió un nuevo parcial 5-11 para hurgar aún más en la herida de un Barça más apagado (22-37, min 13).

Con el paso de los minutos, los locales se fueron encontrando, tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, los de Paolo Galbiati fueron capaces de resistir las acometidas barcelonistas a lo largo del período, especialmente gracias a la actuación de Marcus Howard, que anotó 17 puntos en la primera parte (35-48, min 18).

La reacción azulgrana finalmente llegó, y lo hizo desde la defensa y el rebote. Una pequeña racha final liderada por Kevin Punter (12 puntos en la primera mitad) redujo la diferencia antes del descanso (47-53, min 20).

Tras el paso por vestuarios, el Baskonia se situó de nuevo por encima de los diez puntos de ventaja (49-60, min 22). A partir de ese momento, el encuentro entró en una fase de intercambio de canastas que favoreció los intereses del cuadro visitante, que veía como mantenía la diferencia a medida que transcurrían los minutos.

Sin embargo, el Barça, que perdió a Will Clyburn por problemas en el tobillo, fue de menos a más en el período y logró reducir la renta a cinco puntos para dejar todo abierto en el último asalto (70-75, min 30).

La dinámica del encuentro no varió y, en tan solo un minuto, el Barça empató el encuentro a 75 puntos. No obstante, los locales tuvieron demasiada ansiedad para culminar la remontada, y ello lo aprovecharon los vitorianos para situar una nueva pequeña renta que obligó a Xavi Pascual a parar el partido (75-81, min 33).

El tiempo muerto surtió efecto y, finalmente, el Barça culminó la remontada con un triple de Darío Brizuela que hizo estallar al Palau Blaugrana (85-83, min 35).

Sin embargo, el Baskonia todavía no había dicho la última palabra: un parcial 0-7 situó a los de Paolo Galbiati de nuevo por delante en el electrónico (87-92, min 37).

Un triple de Thomas Satoransky y una canasta de Punter volvieron a igualar el encuentro a falta de un último minuto que se antojaba vibrante (94-94, min 39).

Javier Borrego Satoransky en el Barça - Baskonia

Willy Hernangómez anotó un tiro libre, y el Barça logró capturar el rebote ofensivo. En esta ocasión, Nico Laprovittola no falló, y estableció el 97-94 a falta de trece segundos para la conclusión del encuentro.

Sin embargo, Howard volvió a situar las tablas al instante con un triple. En la última jugada, Laprovittola falló el triple que le hubiera dado la victoria a su equipo, de modo que el encuentro se fue a la prórroga (97-97, min 40).

Los primeros minutos se saldaron con un intercambio de golpes en el que el Baskonia mandó en el luminoso durante la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en el último minuto el aro se cerró para ambos conjuntos, y el partido se mandó nuevamente a la prórroga (106-106, min 45).

El conjunto vitoriano estuvo más acertado que los locales, y una canasta de Kobi Simmons situó una renta de nueve puntos que prácticamente sentenciaba el choque (107-116, min 48).

Un tres más uno sobre Punter y una falta antideportiva de Diakite mantuvieron vivas las esperanzas de los barcelonistas (116-118, min 49). Punter lo igualó a falta de treinta segundos, pero en la jugada sucesiva Howard convirtió un dos más uno (118-121).

Punter, nuevamente, redujo la diferencia a un punto. Forrest falló uno de los tiros libres, y en la última jugada el escolta azulgrana lo volvió a empatar (122-122, min 50).

En la reanudación, el Barça aprovechó la buena dinámica anotadora, y se situaron nueve puntos arriba tras una canasta de Satoransky (131-122, min 52). Por su parte, el Baskonia no ofreció réplica, y solo fue capaz de anotar una canasta en los últimos cinco minutos, de modo que se vio condenado a una nueva derrota (134-124, min 55).

Ficha técnica

FC Barcelona (17+30+23+27+37): Punter (), Norris (5), Satoransky (23), Hernangómez (12), Clyburn (12) - cinco inicial - Marcos (-), Cale (5), Brizuela (11), Fall (-), Laprovittola (7), Keita (9) y Parra (7).

Kosner Baskonia (26+27+22+22+27): Howard (33), Kurucs (9), Forrest (9), Radzevicius (3), Diop (14) - cinco inicial - Diakite (14), Simmons (4), Omoruyi (5), Luwawu-Cabarrot (26), Spagnolo (-) y Frisch (7).

Árbitros: Robert Lottermoser, Milan Nedovic y Manuel Attard. Expulsados Forrest y Diop (Kosner Baskonia) por cinco faltas personales.

Incidencias: partido de la decimoséptima jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 5.462 espectadores.