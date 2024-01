El Barça acaba con su mala racha ante el Madrid; Valencia vence al Efes; Baskonia, al Panathinaikos

Barcelona 83 - 78 Real Madrid

Impulsado por Jan Vesely, autor de 27 puntos, el Barça ganó este miércoles el primer clásico de la era Grimau contra el Real Madrid (83-78), un triunfo balsámico que frenó la caída libre del cuadro azulgrana y podría convertirse en un punto de inflexión. Como había admitido Nico Laprovittola en la previa, el conjunto catalán tenía este miércoles mucho más a ganar que el Real Madrid, que llegaba a la cita como el equipo más en forma de Europa, líder destacado de la Euroliga y claro favorito a la victoria.

Inmerso en una racha de siete derrotas en los últimos diez partidos, el Barça se jugaba mucho más que la victoria y exhibió una clara mejoría, sobre todo en la agresividad, la ambición y la concentración. Tras una primera mitad de alta anotación (45-47), los azulgranas subieron el listón en defensa y despegaron con un parcial de 14-0 irreversible al inicio del último cuarto.

Dzanan Musa (19 puntos) y Mario Hezonja (16) fueron los máximos anotadores del Real Madrid, mientras que Nico Laprovittola (14), Nikola Kalinic (13) y Jabari Parker (10) secundaron la exhibición de Vesely en el conjunto barcelonista. El Barça necesitaba revulsivos y Grimau apostó por un quinteto inicial alto e inédito con Satoransky, Kalinic, Parker, Da Silva y Vesely para jugar la defensa de cambios y proteger la pintura. Si el movimiento sorprendió a Chus Mateo, no se notó. El Real Madrid movió rápido el balón y abrió brecha con 13 puntos de Musa, autor de cuatro triples (14-22, min.7).

A diferencia de los últimos partidos, el arreón no descentró a los azulgranas. Alimentado de inicio por los tiros de Kalinic, Parker y Vesely desde la media distancia, el conjunto catalán mantuvo la agresividad defensiva cuando ambos equipos apostaron por quintetos más bajos y apretó el marcador al final del primer asalto (21-25).

Los ataques se impusieron a las defensas en un segundo cuarto de mucho ritmo y acierto. Llull y Laprovittola espolearon el intercambio de puntos, al que pronto se sumaron Poirier y Vesely. La vorágine anotadora, que cerró Brizuela con un triple sobre la bocina del descanso (45-47), mantuvo en todo momento a los blancos en ventaja.

Ambos conjuntos subieron el listón físico y perdieron puntería tras el paso por vestuarios, y en este contexto escasez ofensiva el Barça aprovechó el rebote ofensivo para completar la remontada (54-50, min.25). Fue un dominio efímero, pues el cuadro azulgrana se secó en cuanto el Real Madrid cerró el rebote y el equipo blanco volvió a tomar la delantera al final del tercer cuarto con tiros de Sergio Rodríguez y Hezonja (60-62).

La decisión arbitral de resolver con sendas antideportivas un codazo de Sergio Rodríguez sobre Laprovittola, y el posterior empujón del argentino sobre el canario, encendió a los 7.488 espectadores que coparon el Palau Blaugrana. Impulsado por su público, el Barça ahogó a un Real Madrid que solo podía errar triples forzados sobre el límite de la posesión, y abrió brecha con nueve puntos de Vesely y un triple de Kalinic (74-62, min.35). Sin embargo, un 2+1 de Campazzo y un triple de Causeur en escasos segundos forzaron el tiempo muerto de Grimau.

A menos de dos minutos del final llegó la secuencia decisiva. Musa falló un triple desde la esquina que habría acercado a dos puntos al Real Madrid y Laprovittola anotó de tres puntos en la acción posterior (83-75, min.39). Con esta victoria (83-78), el Barça se convirtió en el segundo equipo que derrota al Real Madrid en la Euroliga y logró el primer triunfo en un clásico de la era Grimau, que coge oxígeno.

- Ficha del partido:

83. Barça (21+24+15+23): Satoransky (2), Kalinic (13), Parker (10), Da Silva (2), Vesely (27) -equipo inicial-, Parra (2), Hernangómez (6), Laprovittola (14), Jokubaitis (4), Brizuela (3) y Paulí (-).

78. Real Madrid (25+22+15+16): Campazzo (6), Musa (19), Abalde (3), Ndiaye (4), Tavares (6) -equipo inicial-, Llull (9), Causeur (2), Poirier (6), Hezonja (16) y Rodríguez (7).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Mehdi Difallah (FRA) y Kristaps Konstantinovs (LET). Señalaron falta técnica al entrenador local Roger Grimau (min.9). Señalaron faltas antideportivas al local Laprovittola (min.31) y a los visitantes Llull (min.10) y Rodríguez (min.31).

Incidencias: partido de la jornada 18 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 7.488 espectadores. La megafonía no funcionó hasta mediados del segundo cuarto debido a un problema técnico.

Valencia 93 - 88 Anadolu Efes

El Valencia Basket no pudo evitar que el Anadolu Efes impusiera su habitual guión de alta anotación en la Fonteta pero el equipo de Álex Mumbrú, más cómodo normalmente en guarismos bajos, no solo compitió de tú a tú con el equipo otomano sino que le sorprendió al añadir unos notables minutos de buena defensa al final.

Con su anotación más alta en esta Euroliga, un porcentaje de triples bastante más alto de lo habitual y los puntos muy repartidos, el conjunto de Álex Mumbrú resistió las acometidas del equipo de Shane Larkin para hacerse con el dominio entre el tercer y el último cuarto y amarrar, entonces sí, desde la defensa un décimo triunfo que le permite seguir el ritmo de los de arriba.

Le costó de inicio sumar al Valencia, que estuvo los cuatro primeros minutos sin hacerlo, y sin estar especialmente acertado, el Efes le castigó con la facilidad anotadora de Shane Larkin. Se sintió interpelado Chris Jones y con siete puntos casi seguidos y ayudado en esa faceta por Semi Ojeleye y atrás por Boubacar Touré, el conjunto local le dio la vuelta al choque desde el 0-8 inicial (16-13, m.8).

Aún sin su último fichaje, Kevin Pangos, pero ya con el penúltimo, Justin Anderson, bien integrado, los locales encontraron equilibrio con la segunda unidad pero perdieron puntos por una falta de puntería de la que solo se escapó Damien Inglis. El Efes, en cambio, no solo no echó en falta a Larkin durante su descanso sino que encontró en Darius Thompson a una sólida alternativa (29-35, m.15).

El tenaz Inglis tiró del Valencia con tiros abiertos pero también desde cerca para que no perdiera el paso y la aparición de Xabi López-Arostegui aumentó la consistencia local, pero en los últimos minutos el despliegue físico visitante, cierta permisividad arbitral y un triple de Larkin sobre la bocina permitieron al Efes no solo llegar por arriba al descanso sino en la proyección de puntos que aparetentemente más le interesaba (43-45, m.20).

Tras el parón, el choque aceleró el intercambio de canastas. La buena lectura de Inglis, los tiros abiertos de Davies y las penetraciones de Jones se encontraron con la inesperada aparición del extaronja Tibor Pleiss, que sumó ocho puntos casi seguidos, y con Tyriqe Jones. Pese a todo los locales se movían con garbo.

La entrada del recuperado Jared Harper y de Ojeleye hizo al Valencia más incisivo, la dirección de Jovic más colectivo y la defensa de Anderson sobre Larkin nubló al Efes. Esos factores le dieron un pequeño colchón a los locales para encarar en ventaja el último parcial (74-66, m.31).

Un triple de Pleiss y otro de Larkin junto a un par de acciones más del base rescataron al equipo otomano en apenas un par de minutos pero tres triples casi seguidos del Valencia, de Nate Reuvers, López-Arostegui y Ojeleye, volvieron a disparar a los locales, que impusieron su defensa para hacerse con una renta de nueve puntos que el arreón final del Efes ya no pudo recuperar. La fiesta acabó con una cálida ovación de la Fonteta a Martin Hermannsson ante su previsible marcha del club valenciano y con 'Un beso y una flor' de Nino Bravo como elocuente banda sonora.

- Ficha del partido:

93.- Valencia Basket (18+25+28+22): Jones (15), Robertsson (-), Ojeleye (14), Reuvers (10), Touré (4) -cinco titular- Jovic (2), Harper (10), López-Arostegui (7), Anderson (2), Inglis (14) y Davies (15).

88.- Anadolu Efes (18+27+21+22): Larkin (20), Beaubois (8), Bryant (13), Pleiss (11), Oturu (6) -cinco titular- Thompson (12), Hollatz (-), Daum (3) y Jones (15).

Árbitros: Javor (SLO), Bissang (FRA) y Sukys (LIT). Eliminaron al visitante Oturu (m.37).

Incidencias: partido correspondiente a la décimo octava jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fonteta ante 6.901 espectadores.

Baskonia 75 - 73 Panathinaikos

El Baskonia volvió este miércoles a la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 después de imponerse por un ajustado 75-73 al Panathinaikos griegos, tirando de épica al remontar 17 puntos en el tercer cuarto gracias en especial a Moneke y con Codi Miller-McIntyre ejerciendo de ejecutor.

El base logró casi sobre la bocina la canasta del triunfo sobre un 'PAO' y fue el héroe, aunque los elogios recayeron sobre el pívot nigeriano, que firmó un descomunal cuarto final para acabar con 20 puntos, 13 rebotes y 34 de valoración, una actuación que devoró a los de Ergin Ataman, incapaces de aprovechar la gran ventaja que tenían en el marcador y que se estrellaron contra el Buesa Arena por sexta vez consecutiva para poner fin a su buen momento.

Y todo después de un duelo en el que el Baskonia comenzó muy atascado y sin tino ofensivo, sobre todo en una primera mitad donde le costó ver el aro, como bien reflejaron sus pobres 26 puntos, con un 2/12 en triple, demasiadas pérdidas (8) y una apabullante inferioridad reboteadora (16 a 27). Ya de inicio, le costó casi tres minutos hacer su primera canasta, aunque para entonces el equipo griego tampoco andaba excesivamente fino.

Por ello, salvo Nunn, el más entonado en los primeros diez minutos (7) y en el partido (25), al resto le costaba un mundo hacer puntos y el electrónico se movía en diferencias estrechas y nada decisivas, la mejor noticia sin duda para los locales, cuya mejor noticia venía por los problemas de faltas de un hombre importante para Ergin Ataman como Lessort, con tres al comienzo del segundo cuarto.

Cuando el pívot francés tuvo que dejar la cancha, el encuentro seguía igualado y dio paso a los minutos más inspirados del equipo vitoriano. Cuatro puntos consecutivos de Miller-McIntyre lideraron un 6-0 y un prometedor 22-17, pero a partir de ahí volvieron los problemas en ataque y el despertar ateniense.

El Baskonia, en los casi siete minutos restantes de segundo periodo, sólo fue capaz de hacer cuatro puntos más, una concesión que no desperdició un 'PAO', que se entonó de la mano de Nunn para firmar un duro 4-21 de parcial que le dio un buen colchón de cara de cara a la segunda mitad.

El descanso no trajo la reacción local. El equipo vitoriano no daba con la tecla en ataque y no conseguía, no sólo recortar, sino impedir que los visitantes se escapasen con facilidad en el marcador. Un '2+1' de Antetokounmpo puso un peligroso 28-42, pero ni siquiera eso hizo reaccionar a los baskonistas, de nuevo con Howard muy gris, Moneke aportando solo rebote y con McIntyre colocándose con cuatro faltas.

El Panathinaikos puso la directa hacia el triunfo en medio del desconcierto local (31-48) y Dusko Ivanovic decidió pararlo para tratar de calmar a sus jugadores. Un tiempo muerto que tuvo un efecto negativo para los de Ergin Ataman, que sufrieron una 'pájara' ante la aparición por fin de la mejor versión de su rival, liderado por la energía de Moneke en rebote y puntos.

El Baskonia se entonó a tiempo y empezó a ver el aro como no había hecho antes, logrando también defender el suyo con intensidad, con Nunn bien controlado. Así, contra todo pronóstico, el marcador pasó de la gran ventaja visitante a quedarse con todo por decidir para los diez minutos finales (50-53). Y ese cuarto tuvo como protagonista al pívot nigeriano, que anotó 15 de sus 20 puntos en ese espacio de tiempo, sin dejar de trabajar en su aro. El equipo heleno supo resistir este primer arreón local y con la vuelta de los puntos de Nunn volvió a tener en su mano el triunfo (52-61).

Pero Moneke aún tenía mucho que decir y con sus triples lo volvió a apretar. Diez puntos seguidos firmó el baskonista para igualar de nuevo las cosas, pero aún le quedaba un as en la mano. Con 70-72, Costello cometió antideportiva, pero los de Ataman no lo aprovecharon, víctimas del nigeriano que, primero, taponó a Nunn y luego igualó con otro triple. Nunn falló dos triples con aroma de decisivos y Miller-McIntyre ajustició.

- Ficha del partido:

75.- Baskonia: Miller-McIntyre (10), Raieste (-), Marinkovic (8), Sedekerskis (10) y Kotsar (-) --quinteto inicial-- Howard (9), Costello (11), Moneke (20), Diop (2), Rogkavopoulos (-), Díez (3) y Chiozza (3).

73.- Panathinaikos: Vildoza (1), Nunn (25), Grigonis (11), Hernangómez (7) y Balcerowski (1) --quinteto inicial-- Sloukas (11), Grant (9), Mitoglou (7), Lessort (1) y Antetokounmpo (7).

Parciales: 13-12, 13-25, 24-16 y 25-20.

Árbitros: Paternico, Panther y Thepenier.