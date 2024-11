Bagnaia triunfa en la carrera al sprint y aplaza el título mundial de Jorge Martín

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) se ha llevado el triunfo en la carrera 'sprint' del Gran Premio Barcelona Solidaridad de MotoGP que se ha disputado en el circuito Barcelona-Cataluña de Montmeló, por delante de su compatriota Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) y del español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24).

'Pecco', que llegó al Circuit de Barcelona-Catalunya con 24 puntos de desventaja en la general, cumplió a la perfección este sábado con la pole y la victoria al esprint -séptima del curso, igual que Martín-, pasando la presión al madrileño, que ahora aventaja en 19 unidades al transalpino a falta de la carrera final en el trazado catalán.

Ahora, al de San Sebastián de los Reyes le basta con sumar siete puntos el domingo para conquistar el título, algo que le obliga a ser al menos noveno en la carrera larga, lo que neutralizaría incluso un posible triunfo de Bagnaia. Para ello, saldrá cuarto, justo por detrás de su gran rival, de Aleix Espargaró (Aprilia) y de Marc Márquez (Ducati).

"Ha sido una carrera bastante normal, pensaba ir hacia adelante, pero me he metido en esa pelea con Bastianini. Todos los puntos que he podido coger serán importantes de cara a mañana. Es un buen colchoncito para mañana, estamos más cerca del objetivo. Quiero mantener esta filosofía; hoy hemos peleado demasiado con Enea, mañana tiene que ser una carrera más tranquila", señaló Martín a DAZN tras la carrera.

Una vez apagados los semáforos, Bagnaia retuvo su posición de privilegio y trató de escaparse mientras por detrás se desataba la lucha. Martín consiguió auparse al segundo puesto, pero el italiano Enea Bastianini (Ducati) volvía a echarle para atrás un giro después.

Con 'Pecco' cada vez más lejos, el madrileño superó de nuevo a 'La Bestia' y lo mantuvo a raya hasta casi el final, pero en la última vuelta el transalpino le devolvió el adelantamiento y lo condenó a la tercera posición final, haciéndole un favor a su compatriota.

Mientras, Aleix Espargaró (Aprilia), que disputará el domingo su última carrera antes de su retirada, fue cuarto, justo por delante de Alex Márquez (Ducati), y Marc Márquez (Ducati) también terminó en el 'Top 10' al ser séptimo.

Por su parte, Maverick Viñales (Yamaha) finalizó duodécimo, justo por delante de Joan Mir (Repsol Honda) y de Raúl Fernández (Aprilia); Alex Rins (Yamaha) concluyó decimosexto; y Augusto Fernández (KTM), vigésimo. Pedro Acosta (KTM) no pudo terminar por culpa de un golpe en la primera vuelta.