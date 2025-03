El aviso de Roberto Palomar a Arda Güler tras liderar otra victoria de Turquía: "Espabilarse"

Arda Güler sigue estando en el ojo de todos los madridistas cada vez que sale a jugar con la selección de Turquía. El joven delantero que llegó al Real Madrid en el verano de 2023 sigue gozando con su país de un protagonismo y un minutaje que no ha terminado de ofrecer en el equipo blanco a las órdenes de Carlo Ancelotti.

El caso es que el propio Ancelotti, justo hace un mes, fue muy explícito en una rueda de prensa a propósito del rendimiento del futbolista: "Todos los que tengan dudas pueden venir a mi despacho. Leo que hay un 'caso Güler', pero ese caso no ha llegado aquí. Es un proceso para él y para todos los jóvenes. Pasó con Rodrygo, Vinicius, Valverde... Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo. Todo el mundo lo entiende y el que no lo entienda, tiene que hacerlo", comentó antes de hacer otro comentario que pareció dejar un mensaje a alguien del entorno que no parece gestionar de la misma manera la paciencia que pide el técnico italiano con los más jóvenes: "Estoy todos los días con ellos. Todos los días le veo más o menos contento y es normal. No quiero ver a un jugador feliz cuando no juega. Veo a un jugador que trabaja, aprende y quiere jugar. Esto es una pequeña parte del tiempo que yo paso con él. Él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si tienen la misma idea que tengo yo con él. Para que mejore y pueda jugar en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación".

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

LOS NÚMEROS, LAS DUDAS Y EL RENDIMIENTO de güler

Arda Guler acumula, pese a su corta edad, 19 partidos con la selección absoluta de Turquía. Con tan solo 20 años, ha marcado cuatro goles y ha repartido tres asistencias en todas las apariciones que ha hecho entre Liga de Naciones, Eurocopa, amistosos y partidos de clasificación para torneos de selecciones.

Sin embargo, con el Real Madrid, si nos quedamos solo con los números de la temporada 2024-2025, acumula 30 partidos con un balance de tres goles y cinco asistencias. Promedia 36 minutos por encuentro. En LaLiga, solo ha sido capaz de marcarle al Girona, en el triunfo madridista por 0-3 en Montilivi.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Arda Güler celebra el gol marcado al Girona en Montilivi

El caso es que este pasado fin de semana, a Güler le 'tocó' tirar del carro en el triunfo por 0-3 de Turquía a Hungría en el partido que le permitió a su selección ascender a la Liga B de la Liga de Naciones, la segunda categoría de la competición.

Turquía, que había ganado en el partido de ida por 3-1, venció con contundencia un choque que encarriló en el minuto 37 el jugador del Inter Milán Hakan Calhanoglu, de penalti, y que asentó Guler, con un disparo de primeras dentro del área que sorprendió al meta Denes Dibusz.

El equipo de Montella redondeó la victoria en el añadido por medio de Abdulkerim Barcakci tras recibir un balón de Baris Yilmaz.

Quizás por lo comentado por Ancelotti en público y porque su desempeño con Turquía parece más cómodo que con el Real Madrid, a Roberto Palomar le preguntaron en El Tertulión, en las preguntas para los oyentes con las que se cierra el espacio de los domingos en Tiempo de Juego: "Palomar, ¿entiendes que Güler brille con Turquía y luego no tenga minutos en el Madrid?" Su respuesta no pudo ser más firme y con más mensaje para el delantero del Real Madrid: "Pues sí, es un poco llamativo, pero donde debería espabilar es en el Madrid", sentenció.