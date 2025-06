El aviso de Poli Rincón a un jugador del Real Madrid para el Mundial de Clubes: "A ver cuántos partidos más juega"

El Real Madrid selló con solvencia su clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes al ganar por 3-0 al Salzburgo, gracias a los goles de Vinicius, Fede Valverde y Gonzalo.

Los de Xabi Alonso pasan como líderes del grupo H y en la siguiente ronda les espera la Juventus, que cayo derrotada ante el Manchester City por 5-2. Dura derrota que conlleva que el equipo turinés pase como segundo de grupo, detrás del conjunto de Pep Guardiola.

EFE Los jugadores de la Juventus celebran un gol contra el Wydad

La última vez que Juventus y Real Madrid se enfrentaron fue en la final de la Champions League de 2017. Final que acabó con victoria para el equipo español por 1-4. El duelo entre Juve y Real Madrid será el próximo martes 1 de julio a las 21:00h. Encuentro que se podrá seguir en directo en Tiempo de Juego con el equipo líder de la radio deportiva española.

vinicius

El brasileño fue nombrado el mejor jugador del partido después de marcar un gol y dar una gran asistencia de tacón a Fede Valverde. Después de estar un tiempo entre las críticas por su rendimiento, el brasileño se reivindicó con una gran actuación.

"Estoy muy contento con este pase: creo que ha sido uno de los más bonitos que he dado en mi carrera. Y sobre todo para Fede, que siempre me anima mucho", manifestó el brasileño después del partido.

EFE Vinicius celebra el 0-1 del Real Madrid contra el Salzburgo

Su técnico, Xabi Alonso, le alabó al término del choque: "'Vini' ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con su sacrificio, su compromiso defensivo, el saber juntarse".

baja de asencio

Hay que recordar que los de Xabi Alonso no tenían disponible a Raúl Asencio por la roja que vio ante el Pachuca. El entrenador vasco salió con tres centrales, que estuvieron a un buen nivel. El equipo dejó la portería a cero, por primera vez en la etapa del entrenador de Tolosa.

El once inicial del Real Madrid ante el Salzburgo fue el formado por Courtois, Alexander-Arnold, Fran García, Huijsen, Rüdiger, Tchouaméni; Valverde, Bellingham, Güler; Vinicius y Gonzalo.

Viendo el nivel de la zaga madridista, el exjugador del Real Madrid y actual comentarista de Tiempo de Juego Poli Rincón dio un aviso a Asencio durante la retransmisión del encuentro, con respecto a lo que queda de competición : "A ver cuántos más juega" .

Por otro lado, Tomás Guasch también recordó que los defensas que estuvieron en la última final de Champions o no están, o están lesionados, o están volviendo de lesión. La defensa titular del equipo blanco en Wembley ante el Borussia Dortmund fue la formada por Mendy, Carvajal, Rüdiger y Nacho.