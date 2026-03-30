El aviso de Maldini a un jugador para las finales de la repesca: "Va a tener bastante complicado retirarse jugando una Copa del Mundo más"

El analista Julio Maldonado, 'Maldini', ha desgranado los "espectaculares partidos" de la repesca europea, donde varias selecciones se juegan su futuro. El foco principal está en Italia, que afronta su eliminatoria con "mucho miedo de volver a quedarse fuera de un mundial", lo que supondría su tercera ausencia consecutiva.

Italia, ante el abismo

La selección italiana tiene que jugar en Bosnia en lo que Maldini califica como un "partido francamente difícil". El encuentro se disputará en un "campo pequeño, con un gran ambiente, un ambiente muy hostil". Pese a que considera que "Italia es ligeramente superior", el equipo bosnio cuenta con delanteros como Edin Dzeko que complicarán mucho el pase a la Azzurra.

EFE Italia se juega su honor ante Irlanda del Norte y el pase al Mundial.

Turquía y Dinamarca, favoritas claras

En otros duelos de la repesca, Maldini ve un pronóstico más claro. Considera "favorito, lógicamente, a la selección danesa" en su enfrentamiento contra la República Checa. Del mismo modo, ve "muy favorita también a Turquía en Kosovo", aunque anticipa que será un partido complicado para los turcos.

Cordon Press Arda Guler defendido por un jugador de Gales durante el partido de Turquía.

El gran momento del equipo otomano, impulsado por un Arda Güler que "hizo un partidazo contra Rumanía", alimenta este favoritismo. Según el analista, "es una de las mejores selecciones turcas en mucho tiempo, no se puede quedar fuera de un mundial".

Es una de las mejores selecciones turcas en mucho tiempo, no se puede quedar fuera de un mundial" Julio Maldonado

Lewandowski, ante su última oportunidad

El cruce entre Suecia y Polonia se presenta como otro de los platos fuertes. La selección sueca, dirigida por Graham Potter, llega con confianza tras ganar a Ucrania y con un delantero en racha que anotó tres goles. Para Maldini, "Suecia es superior a Polonia", aunque la presencia de estrellas como Zelenski y Lewandowski podría equilibrar la balanza.

Sin embargo, el futuro del delantero polaco en los mundiales está en el aire. El experto concluye que "lo va a tener bastante complicado Lewandowski para retirarse jugando una copa del mundo más", lo que añade una enorme presión al combinado polaco.