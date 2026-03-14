Un atleta vasco renuncia al Europeo para no llevar la camiseta de España: "Así me lo enseñó mi padre"

Marko Usabiaga debía ser uno de los representantes de España en el Campeonato de Europa de Carreras de Obstáculos que se disputará entre el 28 y el 31 de mayo. Sin embargo, no va a participar finalmente en el mismo. No está lesionado. La razón es que no quiere ponerse la camiseta de España. Así lo contó él mismo en una entrevista en Euskadi Irratia.

"No saldré con la camiseta de España ni correré una carrera de obstáculos. Tenemos el campeonato de Europa aquí este año, en el País Vasco, en Irún, y he renunciado a mi plaza", comentó este donostiarra de 22 años que cuenta con un brillante palmarés en la especialidad y que era uno de los favoritos. "Lo entiendo, así me lo enseñó mi familia. Mi padre hizo lo mismo, pero hace muchos años en el atletismo".

En su palmarés cuenta con un campeonato de Europa en los Dolomitas (Trentino, Italia) en categoría juvenil, un bronce en el Europeo de Hungría de 2023 (carrera corta de 3km + 25 obstáculos) o un puesto 32 en el Mundial de 2019 en la categoría de entre 14-19 años. También fue campeón de España en 2023 con solo 19 años.