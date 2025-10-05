COPE
Aston Martin estropea el carrerón de Alonso con una parada para olvidar: "Si me sigues hablando apago la radio"

El asturiano acabó muy enfadado en Singapur después de caer de la 5ª a la 15ª plaza tras una lamentable parada en boxes, en la vuelta 28, en la que tardó 9'2 segundos.

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

Fernando Alonso ha dado una lección de pilotaje este domingo en Singapur en un carrera que han estado muy cerca de arruinarle desde el muro de Aston Martin. Y es que cuando se encontraba quinto en pista ha realizado una parada en boxes que casi le cuesta muy cara. 

Todo un mundo 9'2 segundos ha tardado el asturiano en cambiar las ruedas de su monoplaza en la vuelta 28. Lo habitual en una parada en el Mundial de Fórmula 1 es bajar de 3 segundos, así que más de 6 segundos extra se ha dejado Alonso en una maniobra que le ha hecho enfadar y mucho. Estaba quinto y ha salido 15º, dos puestos por debajo de lo que debería haberlo hecho.

A los mecánicos de su equipo se les ha atascado la pistola que debería haber retirado la rueda delantera derecha. Luego el español ha dejado ver su enfado por la radio cuando ha espetado muy seriamente: "Si me sigues hablando cada vuelta apago la radio".

