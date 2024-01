El aspecto positivo que Dani Senabre resalta del partido contra Unionistas: "Siempre lo aplaudiré"

El partido de Barcelona contra Unionistas no ha dejado grandes noticias en la ciudad condal. A pesar de la victoria, el equipo culé no fue capaz de dominar con claridad el partido hasta el esperado bajón físico de Unionistas, que luchó hasta el último momento, aunque las fuerzas escasearan.

El once inicial de Xavi Hernández despertó dudas en algunos aficionados por la ausencia de nombres importantes como: Gündo?an, Lewandowski, o Pedri. Xavi tuvo que recurrir a estos jugadores en el segundo tramo por la necesidad imperiosa de marcar y cerrar un partido que se podía complicar en los minutos finales.

Jules Koundé celebra la consecución del segundo gol de su equipo | EFE

Pero no debemos ser injustos con algunos de los nombres que han salido al campo. Fermín y Marc Guiu han sido de los mejores jugadores del equipo y han colaborado activamente a que el conjunto azulgrana se lleve la clasificación para cuartos de final. Los minutos del mediocentro no han sido los más destacables de su corta carrera con el primer equipo, pero tiene la energía que parece faltarle a algunos de sus compañeros. Algo parecido ha pasado con Marc. El delantero no ha tenido oportunidades de cara a portería, pero su presión y las ganas con las que ha corrido cada balón son grandes argumentos para que Xavi Hernández le dé más oportunidades. Por cierto, hoy titular por delante del fichaje invernal del Barcelona, Vitor Roque.

El Barcelona sufre ante Unionistas más de lo esperable

En los últimos 23 partidos, el Barcelona solo ha sido capaz de ganar por más de un gol en dos encuentros: en las semifinales de la Supercopa de España contra Osasuna (2-0) y el partido contra Unionistas (1-3).

A pesar de enfrentarse contra un equipo muy inferior, el Barcelona ha sufrido en el Estadio Municipal Reina Sofía. El partido comenzó con una ocasión para los locales en el segundo 50, lo que no gustó nada a Xavi Hernández. El Barcelona estaba incómodo y Unionistas lo sabía, que esperaba a los culés en su propio campo para poder pillarles en acciones al contragolpe. Y llegó el primer gol. Una gran cabalgada de Serrano por banda izquierda y una volea espectacular de Álvaro Gómez metieron el miedo en el cuerpo a los de Xavi, que comenzaban por detrás en el marcador. La réplica del Barcelona no tardó en llegar, además de la misma forma que Unionistas, al contragolpe. Un pase en largo de Joao Félix y una buena cabalgada de Ferran permitieron al Barça irse con empate al descanso.

En el descanso, Xavi quitó a Christensen del campo por molestias e hizo debutar al joven central Pau Cubarsí, de 16 años. El canterano demostró tener muchas ganas de formar parte del primer equipo e hizo un partido muy serio en defensa. Poco después tuvo que recurrir a Pedri, Gündo?an y Lewandowski en una inequívoca fotografía de la situación, alarmante, por Guiu, perseverante, Fermín y Joao Félix.

El Barcelona llevaba la iniciativa, pero, sin extremos puros, no sabía abrir el campo y no encontraba el camino al gol. Se lo acabó mostrando el menos pensado, Koundé, que hizo un partido poco serio en la primera parte y que arrastraba numerosas críticas por su nivel en la Supercopa de España. El tanto relajó a los hombres de Xavi, que 4 minutos después encarrilaron la eliminatoria por mediación de Balde.

Xavi, optimista con su equipo

El técnico catalán ha valorado de forma positiva lo conseguido en Salamanca aunque apunta con preocupación a algunos fallos que han tenido sus jugadores como "errores de concentración y una falta de agresividad" que les ha hecho comenzar perdiendo, con muchos duelos perdidos como el que precede el tanto local.

El defensa del Barcelona Alex Balde celebra con su entrenador Xavi Hernández el tercer gol de su equipo | EFE

Una primera parte complicada para el Barcelona que ha mejorado en la segunda después de la entrada de tres pesos pesados como Lewandowski, Pedri y Gündo?an, una decisión que, para Xavi, entra en lo normal ya que "querían ganar este partido", porque tienen la final de la Copa del Rey como objetivo en esta temporada.

Xavi también alabó la labor de Balde, en el ojo del huracán, en las últimas semanas. "El gol le viene bien", reconoció en Movistar. Además, se alegró "porque el equipo ha demostrado que puede competir, confiamos en gente de la casa como Pau -Cubarsí- o Marc Guiu".

Esta misma reflexión la ha hecho Dani Senabre. El tertuliano de Tiempo de Juego y El Partidazo ha sido contundente y ha afirmado que uno de los únicos motivos por los que estará contento con el Barcelona esta semana, es por ver de nuevo a canteranos del club azulgrana en el once del Barcelona: "Estas cosas en Barcelona las valoramos mucho".

