Así será el nuevo Coliseum Getafe

El Getafe ha dado a conocer este jueves nuevos detalles de cómo quedará el Coliseum tras las obras de mejora y ampliación que el club tiene pensado acometer en las próximas fechas. La idea es la tener un estadio más moderno, con mayor capacidad y que sea funcional durante los 365 días del año. Así lo ha expresado el presidente Ángel Torres en la tradicional copa navideña con los medios de comunicación.

En la misma han puesto un vídeo del nuevo proyecto de remodelación del estadio y se han conocido más aspectos. La idea es que el aforo, que actualmente es de 17.200 espectadores, crezca unos 3.000 asientos hasta situarse alrededor de las 20.000 personas.

Así se ve el nuevo Coliseum, presentado hoy en la tradicional copa navideña en el estadio. pic.twitter.com/y3lpHMtSLb — Juancar Navacerrada ?? (@juancarNavacerr) December 28, 2023

Otros grandes cambios serán la eliminación del foso, el cierre total del graderio y la instalación de una cubierta que permita que todos los asientos estén protegidos bajo techo. Se tratará de un estadio más compacto y que tendrá una mejor relación con la ciudad.

Conocemos más detalles del proyecto de remodelación del estadio ???#VamosGetapic.twitter.com/erM0e8m0sw — Getafe C.F. (@GetafeCF) December 28, 2023

Ángel Torres promete refuerzos

Ángel Torres, presidente del Getafe, reconoció este jueves el interés de su club por contratar en el mercado de invierno a los jugadores Ilaix Moriba (Leipzig) y Oriol Romeu (Barcelona) para reforzar el centro del campo del conjunto azulón. La ausencia por lesión de Mauro Arambarri dejó un hueco muy grande en uno de los puestos clave del Getafe, el de mediocentro. Con Luis Milla y Nemanja Maksimovic como únicos jugadores disponibles en esa demarcación, Ángel Torres dejó claro que reforzar esa parte del campo será una prioridad.

Preguntado por la posible llegada de Ilaix Moriba, fue claro: "Por ejemplo. Es uno de los futbolistas que ya se nos ofreció. El míster lo conoce. Si llegamos a un acuerdo, seguramente. Primero vamos a reforzar el centro del campo y si se puede contratar a alguien de banda para completar la plantilla. Nada más. Tampoco nos vamos a volver locos", resaltó.

Después, contestó sobre la opción de conseguir a Oriol Romeu: "En el fútbol no hay nada imposible. He contado muchas veces lo de Messi. Pude traerle con 16 años. El fútbol hay cosas difíciles pero no imposibles. Estamos trabajando en cuatro o cinco cosas muy avanzadas. Estamos esperando a que mañana o pasado el míster venga y dé la conformidad. Uno o dos refuerzos van a venir siempre que el míster esté de acuerdo", confirmó.