COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

Baloncesto | NBA

Antetokounmpo rompe una regla no escrita del baloncesto y desata la polémica: "No soy pintor, pero..."

El griego provocó una enorme trifulca al final del Milwaukee-Chicago, al decidir jugar la última posesión del partido para realizar un brutal mate que se ha vuelto viral.

Giannis Antetokounmpo realiza el mate de la discordia.

Cordon Press

Giannis Antetokounmpo realiza el mate de la discordia.

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

Giannis Antetokounmpo lideró el triunfo de los Milwaukee Bucks en Chicago en su regreso tras una lesión. Los Bucks (13-19) habían perdido seis de los ocho partidos que el griego se perdió por su problema en la pantorrilla, e incluso han caído fuera de las posiciones de 'play-off' en el Este.  Este sábado, Antetokounmpo anotó 29 puntos y atrapó 8 rebotes en el triunfo de los Bucks por 103-112 sobre los Chicago Bulls.

Antetokounmpo calentó el final del partido al realizar un mate a dos segundos del final, cuando los Bulls ya habían renunciado a defender. "Si seguimos perdiendo, no vamos a llegar a los 'play-off'. Si un mate es lo que tiene que ocurrir para que todos despierten y comprendan que estamos luchando por nuestras vidas, que así sea", afirmó Antetokounmpo al terminar el partido.

Una acción que no gustó nada a los jugadores de los Bulls. Y es que en el baloncesto cuando el partido está ya decidido a falta de la última posesión es habitual que se deja pasar el tiempo hasta que el partido finalice. Antetokounmpo no quiso hacerlo y se fue corriendo hacia la canasta para realizar un mate que luego colgó en las redes sociales con el mensaje: "No soy pintor, pero te haces una idea".

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking