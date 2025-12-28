Antetokounmpo rompe una regla no escrita del baloncesto y desata la polémica: "No soy pintor, pero..."

Giannis Antetokounmpo lideró el triunfo de los Milwaukee Bucks en Chicago en su regreso tras una lesión. Los Bucks (13-19) habían perdido seis de los ocho partidos que el griego se perdió por su problema en la pantorrilla, e incluso han caído fuera de las posiciones de 'play-off' en el Este. Este sábado, Antetokounmpo anotó 29 puntos y atrapó 8 rebotes en el triunfo de los Bucks por 103-112 sobre los Chicago Bulls.

Antetokounmpo calentó el final del partido al realizar un mate a dos segundos del final, cuando los Bulls ya habían renunciado a defender. "Si seguimos perdiendo, no vamos a llegar a los 'play-off'. Si un mate es lo que tiene que ocurrir para que todos despierten y comprendan que estamos luchando por nuestras vidas, que así sea", afirmó Antetokounmpo al terminar el partido.

Una acción que no gustó nada a los jugadores de los Bulls. Y es que en el baloncesto cuando el partido está ya decidido a falta de la última posesión es habitual que se deja pasar el tiempo hasta que el partido finalice. Antetokounmpo no quiso hacerlo y se fue corriendo hacia la canasta para realizar un mate que luego colgó en las redes sociales con el mensaje: "No soy pintor, pero te haces una idea".