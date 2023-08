Así recordaba Bahamontes la victoria en el Tour en su última entrevista en COPE: "Fue mágico"

Este martes 8 de agosto de 2023 se ha teñido negro en el mundo del deporte español y en el del ciclismo en particular después de que hayamos conocido el fallecimiento de Federico Martín Bahamontes, 'el Águila de Toledo' a los 95 años de edad.

En el año 2019, Federico Martín Bahamontes pasó por la Cadena COPE en conmemoración del 60 aniversario de su victoria en el Tour de Francia de 1959, donde habló con nuestro compañero Pepe Melero y recordó cómo fue ese momento histórico para el deporte español ya que fue el primer ciclista español en conquistar la ronda gala. Puedes escuchar la entrevista íntegra en el siguiente audio.

Nacido el 9 de julio de 1928 en la localidad toledana de Santo Domingo-Caudilla como Alejandro, fue uno de sus tíos, llamado Federico, el que decidió que pasaría a la historia con su nombre. Se formó como aprendiz de carpintería, pero su amor por las dos ruedas comenzó a fraguarse en el taller de bicicletas del ciclista Moisés Alonso.

Sus primeros éxitos llegaron a finales de los cuarenta con la Vuelta a Ávila, donde se proclamó vencedor de la general y se coronó como mejor escalador, y poco a poco fue dando pasos hasta convertirse en profesional en 1954, año en el que debutó en la ronda que le haría pasar a la historia: el Tour de Francia.

Allí se ganó fama de excéntrico para los medios internacionales cuando durante la 17ª etapa, tras sufrir una avería en la bicicleta y con más de dos minutos de ventaja sobre sus rivales en la cima de La Romèyre, se permitió pedirse un helado mientras esperaba asistencia. "Con dos bolas", le dijo al tendero mientras sujetaba el cucurucho.

Se coronó como rey de la montaña y sus ganancias le permitieron abrir una tienda de bicicletas en su ciudad, cuyo escudo, con un águila bicéfala, serviría a un periodista deportivo extranjero para dotar a Bahamontes de su legendario sobrenombre: 'El Águila de Toledo'.

Pero su éxito principal llegó unos años más tarde. Era 1959. El Real Madrid acababa de levantar su cuarta Copa de Europa consecutiva. España comenzaba a salir de las estrecheces provocadas por la Guerra Civil y uno de aquellos niños de la posguerra, Federico Martín Bahamontes, se convertía el 18 de julio, día de paga extra para los españoles en conmemoración del golpe de Estado, en la primera leyenda del deporte español.

Tras su retirada se hizo cargo de su tienda de bicicletas y promovió la organización de la Vuelta a Toledo, y solo volvió a subirse a la bici en el homenaje al malogrado Luis Ocaña, que siguió sus pasos conquistando el Tour de 1973. La carrera francesa le homenajeó con motivo de su centenario proclamándole el mejor escalador de su historia.

