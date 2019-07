60 años de la victoria de Bahamontes en el Tour: "Los 5 de Induráin estuvieron bien, pero yo fui el primero"

Federico Martín Bahamontes cumple cada mes de julio dos aniversarios. El vital (ya va por los 91) y el profesional, cuando su victoria en el Tour de Francia logró unir a las dos Españas enfrentadas hacía apenas dos décadas en una cruenta guerra civil. De aquel triunfo en la ronda ciclista gala se cumple este jueves sesenta años. Fue el 18 de julio de 1959. Federico pasó a convertirse en una leyenda del ciclismo y en un referente de nuestro país, tan falto de alegrías deportivas (por no hablar de otros ámbitos) en la España de posguerra: “Fue mágico porque fui el primero en romper el fuego. De la noche a la mañana tanto los españoles de izquierdas que estaban exiliados en Francia y los que residían en nuestro país estaban orgullosos porque España salía en el mundo entero", afirma en declaraciones a COPE.es.

Un orgullo que también mostró Franco cuando recibió días más tarde a Bahamontes en el palacio de El Pardo: “Me decía que se sentía orgulloso. Recuerdo que durante el encuentro el caudillo me hacía alusión a otros deportes, y yo le pedí que me hablara solo de ciclismo, porque de lo demás no entendía”, recuerda entre risas el exciclista.

Antes del recibimiento en España, 'el Águila de Toledo' recuerda cómo celebraron su triunfo en la Embajada española con una paella: “Fue muy emocionante ver a todos con el lazo español en la solapa. Lo mejor fue mi llegada a Toledo (ciudad en la que reside). Estuvieron dos días preparando el homenaje. Durante cinco horas paré por un montón de pueblos como Illescas, Cabañas, Parla… y todos me querían tocar. Cuando entré en la Puerta de Bisagra (entrada al Casco Histórico de Toledo), la emoción fue enorme. Me comentaban que no sabía la que se había organizado en toda España por mi triunfo. Eso no me lo quita nadie.”

Bahamontes fue uno de los pioneros en el deporte español, junto al Real Madrid de Di Estéfano y Manolo Santana. Considerado el mejor escalador de la historia, es consciente de lo que supuso su triunfo en el país vecino, en un periodo en el que las relaciones con España eran difíciles por cuestiones políticas: “Otros que vinieron después como Induráin, que ganó cinco Tours seguidos, tuvieron mucho mérito, pero yo lo hice primero, recién acabada la guerra. Ahí había que estar con el himno.”

Sobre el ciclismo actual, Bahamontes echa de menos más cantera, por lo que vaticina que ningún representante español se impondrá en la ronda francesa durante un largo periodo: “Estamos en horas bajas. En otros deportes sí estamos mejor, como el hockey, la natación, el deporte femenino… pero el ciclismo no se está potenciando."

Es Bahamontes, el ‘Águila de Toledo’. Le queda cuerda para rato. Ha llegado a tiempo para que Toledo le hiciera justicia con su escultura ubicada al final de la Cuesta del Miradero, que desemboca en la célebre Plaza de Zocodover. Federico hace al Ayuntamiento una última petición: “Que la subida al Miradero pase a denominarse la Subida de Bahamontes."