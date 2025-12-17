Así cambia el control económico de LaLiga: 13 nuevas reglas para que los clubes puedan fichar más

Los 42 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion aprobaron el pasado 19 de noviembre nuevas modificaciones en el control económico que la patronal ejerce para mantener la sostenibilidad financiera de las entidades, como exenciones para renovar jugadores o una mayor permisividad con las ampliaciones de capital dirigidas, principalmente, a la Segunda División.

LaLiga aplica desde el 20 de noviembre un total de 13 modificaciones en su normativa del control económico, después de que el 19 de noviembre los 42 clubes aprobaran estos cambios, que entrarán en vigor en este mercado, unos, y en mercado estival, otros.

LaLiga Límite salarial equipos Primera División

Uno de ellos corresponde al artículo 103, por el que ahora cualquier club puede renovar a un jugador por temporada sin necesidad de atenerse a las condiciones financieras marcadas por dicho control económico, en lo que desde LaLiga han considerado como una 'wild card' o exención, siempre y cuando no supere el 8% del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD). Recordaron desde LaLiga que no se admiten reducciones salariales anuales que supongan más del 10% de lo que recibe ya por contrato ese jugador, ni reducciones del total acumulado previo a la renovación.

Además, ahora LaLiga establece determinados porcentajes de cobro acumulado mínimo para que las operaciones ordinarias o recurrentes -por ejemplo, patrocinios (aquí no caben las llamadas 'palancas')- con precio aplazado puedan computar a efectos del LCPD. Es decir, LaLiga quiere evitar incluir contratos con, por ejemplo, patrocinios que después de no se paguen más allá de esa temporada en posibles 'trampas' financieras de los clubes, ya que ahora se exponen al riesgo de que finalmente no se paguen.

EFE Javier Tebas, presidente de LaLiga, atiende a los medios de comunicación

También, se permite ahora, a libre elección del club, imputar total o parcialmente en la temporada o en la siguiente el resultado de determinadas operaciones de traspasos que sean realizadas entre el inicio del periodo de inscripción de jugadores en este mercado de invierno y el próximo de verano. Los clubes podrán guardar 'fair play' para el futuro y no gastar ese margen en la ventana en la que lo obtienen.

Hasta ahora, LaLiga dejaba un 10% del LCPD inscribible para la temporada siguiente, pero con la reforma del mes de noviembre ese margen será del 6% en Primera División, mientras que en 'Segunda' se mantiene el 10% o un límite de 500.000 euros, lo que sea mayor.

También habrá una 'wild card' para clubes de Segunda División, ya que se podrá computar como Coste de Plantilla Deportiva la retribución pactada con un jugador y no la que resulte de aquellos criterios objetivos, como número de partidos, goles o ascensos y descensos, recogidos en el artículo 41; aunque solo se podrá aplicar a un jugador por temporada y siempre y cuando no sea superior a 1,1 millones. Asimismo, ahora se incluye el dinero que gastes en cantera -antes solo era fútbol femenino- en los 2 millones de euros permitidos sin penalizar, siempre y cuando el accionista demuestre que ha puesto el dinero en fútbol femenino y/o cantera.

LaLiga Joan Laporta y Javier Tebas se saludan durante una reunión de LaLiga.

Respecto a las ampliaciones de capital, hasta ahora, el máximo era de 4 millones de euros por temporada, y ahora los clubes tendrán hasta un 25% de su importe neto de la cifra de negocio. Y se permitirán las operaciones de clubes excedidos en 'fair play' en una misma ventana, pero deben tramitar la alta y la baja a la vez.

Y, finalmente, determinadas renovaciones contractuales podrán computar como reducciones de Coste de Plantilla Deportiva sin necesidad de reunir las condiciones previstas inicialmente. Será para jugadores de campo mayores de 36 años, porteros de más de 38 años y renovaciones con reducción de Coste de Plantilla Deportiva inferior al 3% del Ingreso Neto por Capital No Deportivo ó 3 millones.