Arteta: "Me siento avergonzado de formar parte de este espectáculo, es inaceptable"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró este sábado, tras la polémica derrota contra el Newcastle por 1-0, por el gol de Anthony Gordon, que es "una absoluta vergüenza", remarcó que se siente "avergonzado de formar parte de este espectáculo" y consideró "inaceptable" irse con "cero puntos y ellos con tres".

"Me siento avergonzado de formar parte de este espectáculo. Es inaceptable y es una absoluta vergüenza", remarcó Arteta en declaraciones a los medios recogidas en la página web oficial del club londinense.

Después de elogiar a sus futbolistas por su partido, se refirió a un "tema muy diferente", en referencia al 1-0 del Newcastle en el minuto 64, cuando Jacob Murphy disparó cruzado, el balón siguió corriendo por la línea de fondo y Joe Willock la salvó junto al banderín de córner, antes de centrar para el remate de Joelinton que sacó Gabriel sobre la línea y que remachó Gordon a gol.

El VAR revisó primero si la pelota había salido por la línea de fondo, después una posible falta de Joelinton sobre Gabriel en el salto y finalmente un posible fuera de juego de Gordon. Y concedió el gol.

"No hemos concedido nada. Tengo que elogiar a mis jugadores por la forma en que hemos jugado aquí. No he visto a ningún equipo hacer lo que nosotros hemos hecho hoy aquí, pero la realidad es que nosotros nos hemos ido con cero puntos y ellos con tres. En esta liga, la diferencia es muy pequeña, es una competición muy grande y es inaceptable estar en esta posición después de lo que hemos hecho en ese campo", apuntó.

?? "Es una absoluta vergüenza y eso no está ni cerca del nivel que describe a esta como la mejor liga del mundo"



"Es una vergüenza y hay mucho en juego. El resultado no está ni de lejos al nivel que necesita esta liga y a la forma en que se está compitiendo en ella", añadió a los medios.