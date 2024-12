Arrasate: "No entiendo la expulsión de Raíllo"

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, consideró injusta la expulsión de su capitán Antonio Raíllo, en un partido en el que acusaron el buen trabajo defensivo del Celta.

“No entiendo la expulsión, para mí es tarjeta amarilla. Raíllo le da con la mano, perfecto, pero está por delante de Douvikas y nunca puede ser una ocasión manifiesta de gol. Por eso es tarjeta amarilla”, apuntó el técnico vasco.

Para Arrasate, su equipo firmó “un buen primer tiempo”, sobre todo a nivel defensivo porque “minimizaron” a un rival que genera “muchísimo” en su estadio, pero luego acusaron el “golazo” de Hugo Álvarez y no consiguieron crearle ocasiones “a un Celta que defendió muy bien”.

“Hemos hecho ocho cambios y yo no he notado un equipo cansado, al revés, he notado un equipo con energía. No es fácil defender al Celta y en el primer tiempo lo hemos hecho bien, no creo que hayamos sido inferiores a ellos”, indicó. .

“En el primer tiempo nos ha faltado algo de mordiente arriba, que sí hemos tenido en el último cuarto de hora con esas tres o cuatro ocasiones que tuvimos. Creo que no merecíamos ir por detrás en el marcador al descanso, pero a veces pasa eso en el fútbol. En el segundo tiempo el equipo arrancó bien pero luego ha sido un querer y no poder. Ellos se han defendido bien y luego con diez ha sido imposible", concluyó.