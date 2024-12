La apuesta de Manolo Lama con los "iluminados" de Deportes COPE sobre Mbappé que le va a hacer ganar "mucho dinero"

Kylian Mbappé marcaba este domingo ante el Sevilla su mejor gol con la camiseta del Real Madrid. El francés ha enganchado un tremendo disparo desde la frontal del área para abrir el marcador a los 10 minutos del partido. Un misil ante el que no ha podido hacer nada Álvaro Fernández. El tanto ha desatado la felicidad en las gradas del Santiago Bernabéu y ha colocado una sonrisa en el resto de un Mbappé que parece por fin ser feliz en Madrid.

Ancelotti alaba a Mbappé

"Su periodo de adaptación ha terminado, ahora ha mostrado ya una buena versión. Creo que puede mejorar aún, pero los últimos partidos lo ha hecho bien", dijo sobre Mbappé. "Ahora se ha recuperado bien la pequeña lesión que ha tenido, está más motivado, está más ilusionado, está contento de estar aquí. Creo que su periodo, que obviamente lo necesitaba, porque lo necesitan todos, ha terminado", afirmó Ancelotti este sábado en la rueda de prensa previa al partido.

En rueda de prensa desde Valdebebas, el técnico merengue matizó que Mbappé "tiene que mejorar solo en la continuidad, intentar hacer jugadas que solo él pueda hacer lo más frecuente posible". "La verdad es que no le pido estar muy involucrado en el juego porque yo creo que su mejor característica es el desmarque, atacar la línea", explicó.

Su mejor momento después de una mala racha

Y es que Kylian Mbappé no empezó con buen pie en el Real Madrid. En sus primeros partidos se mostró fallón y poco participativo. Le ha costado adaptarse a ocupar el centro del ataque porque la banda izquierda, su lugar predilecto, está destinada a Vinicius. El francés tuvo problemas físicos, falló goles cantados en los partidos ante Milán y Barcelona y sendos penaltis en las derrotas en Liverpool y Athletic de Bilbao. Había runrún.

Cordon Press Julen Agirrezabala detiene el penalti a Mbappé en el Athletic - Real Madrid.

Pero después del partido de Champions ante el Atalanta ha aparecido la mejor versión de Mbappé. Marcó en Bérgamo pese a marcharse lesionado, se perdió el choque contra el Rayo, pero reapareció en la final de la Intercontinental con otro gol al Pachuca. Y este domingo ante el Sevilla ha vuelto a ver puerta. En total suma 14 goles en 24 partidos, 10 de ellos en LaLiga donde está empatado con Budimir en la tercera posición del pichichi, a seis de Lewandowski.

La apuesta de Manolo Lama

Tras su golazo de este domingo en el Bernabéu, Manolo Lama, el narrador del Real Madrid ha puesto sobre la mesa la apuesta que había realizado con alguno de los miembros de la redacción de Deportes COPE. Sin querer dar nombres ha desvelado que algunos habían perdido la confianza en el delantero francés y que él se había apostado que marcaba una cifra de goles con la que iba camino de ganar “mucho dinero”.

“El dineral que voy a ganar con Mbappé, todo lo que no he ganado en la lotería lo voy a ganar con este. He apostado que mete una cantidad de goles que nadie me creía y los va a meter. Son 40 goles en la temporada. Con los iluminados. No son facturitas es dinero. Haciendo una temporada discretita hasta ahora es el tercer máximo goleador de LaLiga”, afirmaba el narrador del Real Madrid.

