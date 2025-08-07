Aprobado un plan de obras de urgencia en el Estadio José Rico Pérez de Alicante antes de que arranque la temporada

El Hércules Club de Fútbol y el Instituto Valenciano de Finanzas han llegado a un acuerdo para realizar una serie de obras de emergencia necesarias para el estadio José Rico Pérez de Alicante antes de que se ponga en marcha la temporada 2025-2026.

El club sabe que, desde hace tiempo, es necesaria una reforma en profundidad para el coliseo del equipo alicantino. El club, en un comunicado, asegura que "en este sentido, se está trabajando para alcanzar una solución definitiva que garantice el futuro del club, la viabilidad del estadio y el impulso que merece su entorno".

"Mientras se avanza en la búsqueda de esa solución definitiva, de forma paralela, se ha acordado acometer unas obras de urgencia en el estadio José Rico Pérez para dar respuesta a las necesidades más inmediatas", continuó el comunicado.

El Hércules jugará su primer partido de LaLiga como local frente al Tarazona, en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Grupo B en la Primera Federación.