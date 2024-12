El Antidopaje español se mete en un serio problema

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha puesto "en la lista de vigilancia" al organismo responsable de esta materia en España por dos incumplimientos y le da de plazo hasta el 4 de abril de 2025 para corregirlos si no quiere afrontar otras "consecuencias".

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) dispone de ese "plazo adicional" de cuatro meses para ponerse en conformidad con la AMA, el ente mundial responsable de las políticas antidopaje. La AMA informó de esta circunstancia en un comunicado emitido esta madrugada desde su sede en Montreal (Canadá).

CELAD El CELAD es el programa antidopaje español.

La Agencia no especifica de forma concreta cuáles son los incumplimientos que comete la CELAD, pero se refiere a "dos fuentes". La primera es "una revisión del programa antidopaje" del organismo español "que identificó algunas inconformidades críticas en los controles". La segunda es "una revisión de un decreto gubernamental recientemente adoptado, que no se había facilitado a la AMA para su revisión antes de su entrada en vigor y que resultó no ser compatible con el Código".

El Código Mundial Antidopaje es la 'constitución' que rige las políticas deportivas en la lucha contra el uso de sustancias prohibidas. A él se sujetan todos los organismos deportivos reconocidos. "Tras una amplia consulta, la CELAD ha presentado un plan para aplicar las soluciones requeridas en un plazo de cuatro meses", añade la nota.

"Al ser incluido en la 'lista de vigilancia', si la CELAD no corrige sus incumplimientos en el plazo establecido la AMA le enviará automáticamente una notificación formal alegando incumplimiento y proponiendo consecuencias y condiciones de restablecimiento", agrega.

La CELAD está dirigida desde el pasado mes de octubre por el médico Carlos Peralta, nadador olímpico en Río 2016. El último Real Decreto aprobado en España en materia de dopaje corresponde a octubre de 2023 y en el mismo se aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 11/2021 de lucha contra el dopaje en el deporte.