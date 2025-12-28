Utah silencia San Antonio y a Wembanyama

Giannis Antetokounmpo lideró el triunfo de los Milwaukee Bucks en Chicago en su regreso tras una lesión. Los Bucks (13-19) habían perdido seis de los ocho partidos que el griego se perdió por su problema en la pantorrilla, e incluso han caído fuera de las posiciones de 'play-off' en el Este. Este sábado, Antetokounmpo anotó 29 puntos y atrapó 8 rebotes en el triunfo de los Milwaukee por 103-112 sobre los Bulls.

A San Antonio no le basta con Wembanyama

Los Utah Jazz tumbaron asaltaron San Antonio para vencer a los Spurs, el equipo de moda, por 114-127. Los Spurs (23-8) estaban sin De'Aaron Fox por molestias en un abductor, pero Victor Wembanyama volvió al quinteto titular por primera vez desde el 14 de noviembre. El francés firmó 32 puntos, 7 rebotes, 5 tapones y 3 asistencias y Keldon Johnson aportó 27 puntos y 10 rebotes, pero no fue suficiente para doblegar a unos Jazz liderados por Lauri Markkanen y Keyonte George, con 29 y 28 puntos cada uno.

Pelea en Nueva Orleans

Jose Alvarado y Mark Williams fueron expulsados del partido entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns (114-123) tras enzarzarse a puñetazos en el centro de la cancha del Smoothie King Center de Nueva Orleans. Devin Booker lideró el triunfo de los Suns con 20 tantos, pero el mejor del partido fue Trey Murphy, de los Pelicans, con 24 puntos.

Además, los Denver Nuggets cayeron por 127-126 ante los Orlando Magic a pesar del triple-doble del serbio Nikola Jokic (34 puntos, 21 rebotes y 12 asistencias). Jokic está a un triple-doble de los 181 de Oscar Robertson, solo superado por los 207 de Russell Westbrook.

En Minneapolis, los Brooklyn Nets regalaron a Jordi Fernández un triunfo por 107-123 sobre los Minnesota Timberwolves con motivo de su cumpleaños, logrando así su primera racha de tres victorias consecutivas en lo que va de temporada. Los Houston Rockets vencieron por 117-100 a los Cleveland Cavaliers y los Miami Heat derrotaron por 142-116 a los Indiana Pacers. Los New York Knicks se impusieron a los Atlanta Hawks por 128-125, mientras que los Sacramento Kings vencieron por 113-107 a los Dallas Mavericks.