Ángel Torres: "Me alegro que le den este premio a Bordalás para que tape muchas bocas"

Ángel Torres, presidente del Getafe, fue uno de los protagonistas en la previa del Getafe – Sevilla. Los madrileños están después de un gran mes de enero están consiguiendo salir de las últimas posiciones. Una hazaña que se está dando, entre otras cosas, por el buen hacer de Bordalás, que ha recibido el premio a mejor entrenador del mes.

“El sabe que es su casa. Va a estar hasta que quiere. Tiene firmado este y la temporada que tiene. Es un seguro de vida. Hay que confiar en él. Me alegro que le den este premio a Bordalás para que tape muchas bocas. Reconocido por todo el mundo. Ha sido el mejor de enero y ahí están los resultados. Me alegro de que el premio se lo de Casquero, que es de la casa. Le pasa lo que a él: es de la casa", explicó Ángel Torres.

Además también aseguró que el club necesita de más piezas para estar tranquilos en la segunda parte de la Liga: “De momento dos por uno con él, puede jugar por la derecha, mediapunta o nueve. De momento titular. Respecto a otros nombres. Se habla de muchos nombres, pero el problema que tenemos es el de las inscripciones. Tenemos que aceptar que no podemos firmar por firmar. La idea es traer un mediocentro o un banda derecha de aquí al lunes si se puede. Pero tenemos una gran plantilla y lo han demostrado en este mes de enero”.

"Se habla mucho de esos temas. Si se demuestra hay que actuar. Nosotros ya actuamos con la grada aquella, donde expulsamos a dos o tres. Si se demuestra hay que hacerlo en el momento porque sino no colaboramos. De momento en las imágenes no se ve a nadie, lo que no quiere decir que el chico no tenga razón. Pero hay que centrarnos en el fútbol y disfrutar porque si no a mí me aburre", terminó diciendo sobre los presuntos insutos racistas que recibió Balde.