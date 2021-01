Ángel Torres, en COPE: "¿Si hasta esta madrugada no sabemos si podemos viajar cómo vamos a jugar mañana"

El presidente del Getafe ha pasado este domingo por los micrófonos de Tiempo de Juego para pedir el aplazamiento del partido que este lunes tiene que disputar a las 19:00 horas ante el Elche en el Martínez Valero. Ángel Torres considera que su equipo no puede viajar y pide que se atrase el encuentro al martes o el miércoles.

“No tenemos con qué viajar a esta hora. Nos dicen que el aeropuerto lo van a abrir, pero si dan 10 o 12 grados bajo cero igual no podemos viajar. Además, llevamos tres días sin entrenar. Queremos competir en igualdad de condiciones. No tengo interés en que se suspenda el partido, lo que no quiero es esta noche dormir sin saber si vamos a poder viajar o no", apunta el máximo mandatario azulón.

"Con la noche de frío que dan y cómo están las carreteras, vamos a ver cómo podemos viajar. No hay AVE hasta Alicante. Si fuera un partido que está terminando LaLiga, pero con todo lo que queda… Hemos dado la alternativa de retrasar el partido otras 24 o 48 horas que ya tenemos seguro que podremos hacer el viaje", continúa Ángel Torres.

Otro problema es el de los futbolistas, muchos de ellos aislados en sus domicilios. "Tengo bastantes jugadores que no pueden salir de casa, no pueden sacar los coches. Habría que recogerlos uno por uno, en el Coliseum no se puede entrenar porque hay un metro de nieve, no podemos entrar a por las botas. La situación es de extrema gravedad y hay que ser conscientes. Habrá que apretarnos el cinturón y jugar cuanto antes, pero es un error. No entiendo cuál es el problema de jugar el martes o el miércoles".

Ángel Torres explica que "no he hablado con Tebas, está hablando el Director General. Iba a llamarle personalmente para decirle que no tiene sentido no saber hasta esta noche o esta madrugada cuándo voy a viajar y igual no puedo viajar como le ha pasado al Athletic. Hay fechas de sobra porque nosotros no tenemos Copa".