El Andorra tendrá que mudarse de ciudad y cambiar de nombre la próxima temporada

Se avecina un lio gordo en la Segunda División de cara a la próxima temporada. Y es que el Andorra, el conjunto del Principado propiedad de Gerard Piqué y su grupo Kosmos podría tener que cambiar de localidad y de nombre por un problema con el Estadio Nacional, el lugar en el que el equipo disputa sus partidos y que LaLiga no acepta.

El Diari de Andorra recogía este sábado unas declaraciones de Alain Cabanes, secretario de Estado de Deportes y Juventud del Principado, en las que este reafirmaba que el FC Andorra no podrá jugar la próxima temporada en ese terreno de juego ni siquiera de forma temporal mientras se construye un estadio o mientras se acaba de edificar el complejo que esta construyendo en Encamp.

Hem invertit més de 4M d’euros en adequar l’Estadi Nacional perquè @LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal.lació esportiva a Andorra amb condicions per poder competir l’any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda una altra solució que… https://t.co/XOkAzaxkk5