Ander Herrera, en COPE: "Neymar y Mbappé seguirán en el PSG y más con la situación que estamos viviendo"

El centrocampista del PSG, Ánder Herrera, ha pasado este domingo por los micrófonos de Tiempo de Juego. Ander ha hablado de la actualidad de su club, del futuro de sus dos grandes estrellas Neymar y Kilian Mbappé y ha recordado la Recopa del Zaragoza en el Parque de los Príncipes de la que se cumplen 25 años.

"Mbappé y Neymar siguen en el PSG y más con la situación que estamos viviendo", asegura sobre los dos cracks del equipo. "Estuve cenando con Neymar antes de la cuarentena y le vi muy volcado con el proyecto, me dijo que nunca había estado tan feliz en París", recuerda. "El proyecto del PSG es para que ambos se sientan realizados en París", apunta.

Preguntado por el fútbol en el país galo, parado y con la Ligue 1 dada por finalizada con su equipo como campeón reconoce que "me gusta ganar en el campo porque ganar así te da tristeza, es muy light" y que para celebrarlo se mandaron "mensajes por el grupo de WhatsApp del equipo". Además, dice que tendrán que "jugar amistosos entre equipos franceses" para preparar los cuartos de final de la Champions League y dice "estar de acuerdo con Aulas", presidente del Olympique de Lyon.

Ander esta viviendo la cuarentena en Zaragoza y explica los motivos. "Empecé en París porque allí al principio se podía hacer deporte, cuando lo prohibieron me dieron permiso para volver a Zaragoza". Recuerda también la mítica Recopa y el gol de Nayim: "Tenía cinco años, me quede con unos vecinos porque mis padres viajaron a París. Lo recuerdo como si fuera ayer. No había un solo hueco en la plaza del Pilar".

Y sobre si Nayim tiró a puerta o no dice que "lo tuve de segundo entrenador y me creo que tiró a puerta. En la previa le había pedido a Aragón e Higuera que lo intentaran porque Seaman jugaba muy adelantado".

Por último, sobre la pasada eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund y la polémica con Halaand, asegura que no fue solo con el joven noruego. "En la ida lo celebraron públicamente y pusieron un par de tweets desafortunados en la cuenta oficial lo que nos dolió en el orgullo diciendo que no compraban súperestrellas si no que las creaban". "No es bueno hacer enfadar a Neymar y Mbappé", señala.