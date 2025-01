Ancelotti muestra su decepción con la falta de compromiso defensivo de sus jugadores: "Es un problema colectivo"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, huyó de las críticas a su equipo y a él mismo tras la goleada recibida en la Supercopa de España ante el Barcelona (2-5) al asegurar que no piensa que sea “el mejor” ni “tampoco el más tonto”, a la vez que defendió que están dolidos pero “no hundidos”.

“La verdad es que no sigo la onda de la crítica, de que un día eres el mejor del mundo y otro día eres el más tonto. La experiencia en este mundo me ha dado el equilibrio para no seguir esta onda, porque si la sigues acabas sin saber quién eres. No pienso que soy el mejor y tampoco el más tonto”, dijo en rueda de prensa.

“A mí no me molesta nada porque el equipo está bien trabajado. Trabajamos todos los días. No me molesta porque no es la verdad”, añadió.

Ancelotti además defendió que está en el lugar que quiere estar y que ansían otros entrenadores.

“No es difícil. El sitio más bonito del mundo a nivel profesional es donde estoy yo, en el banquillo del Real Madrid; donde todos los entrenadores quieren estar un día. Mi posición es la más sencilla del mundo”, señaló.

Por otro lado, reconoció que les dolió “mucho” la goleada en el clásico, pero defendió a sus futbolistas y ponderó el hecho de que tengan ya un partido, este jueves en octavos de Copa del Rey ante el Celta de Vigo, para reaccionar.

“Es una oportunidad importante de salir del mal partido hecho, que nos ha dolido mucho; pero no estamos hundidos. Queremos reaccionar. Viene bien este partido y ojalá salga bien y el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día”, declaró.

“Es un paso atrás, pero tenemos que seguir adelante. Queda una temporada en la que estamos en todas las competiciones y bien posicionados. Obviamente, ha sido un mal partido, con un montón de errores que hemos evaluado y buscado la solución”, continuó.

“La falta de compromiso es algo colectivo, no individual. La evaluación del partido ha sido un mal partido a nivel defensivo en todas las líneas. Y nada más que añadir. La palabra compromiso se usa muchas veces porque, unido a la calidad, se tiene el éxito. Hay que poner el compromiso individual juntos, eso es lo que nos faltó contra el Barcelona”, completó.

ANCELOTTI RECUPERA EFECTIVOS PARA LA COPA

Eduardo Camavinga, tras superar un proceso gripal, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Fede Valverde, con diferentes molestias tras la Supercopa de España, se reincorporaron al grupo este miércoles en el último entrenamiento de preparación de los octavos de final de la Copa del Rey del jueves (21:00 horas CET, -1 GMT) en el Santiago Bernabéu.

Recupera efectivos Carlo Ancelotti de cara a la eliminatoria copera en la que ha de recomponer al equipo tras la goleada sufrida contra el FC Barcelona (2-5).

Para empezar, contó con las buenas noticias de la recuperación de Camavinga, superada la gripe que le impidió entrenar el martes; Bellingham y Valverde, dejando atrás sendas sobrecargas musculares; y un Mbappé que sufrió un fuerte pisotón en el tobillo en la final.

Además, Jesús Vallejo, ausente durante la última semana por molestias musculares, también entrenó sin contratiempos.

Los cinco se unieron a un grupo de jugadores entre los que estuvo el lateral derecho del RM Castilla Lorenzo Aguado para completar una nómina de jugadores con las bajas de larga duración de Dani Carvajal y Éder Militao, por sendas lesiones de ligamento cruzado anterior de la rodilla.