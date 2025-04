Ancelotti: "Que Dani Olmo pueda jugar no adultera la competición"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que tienen "total confianza" en el tercer portero, Fran González, en caso de que el ucraniano Andriy Lunin no supere su "pequeña molestia" antes del "delicado y difícil" partido de este sábado ante el Valencia en el Santiago Bernabéu, y ha señalado que la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el 'caso Olmo' "no" adultera la competición.

"No hay preocupación. ¿Por qué no hay preocupación? Porque, primero, Courtois está mucho mejor, creemos que puede llegar al martes. Tenemos dudas para el partido de mañana con Lunin, que ha tenido una pequeña molestia, va a probarse hoy en el entrenamiento y si no está bien, total confianza en Fran, que es un gran portero. El único problema que tiene Fran es que es joven, pero antes o después llega tu momento. Si mañana llega su momento, estaremos muy felices por él, porque estamos todos convencidos de que va a tener un gran futuro como portero", declaró en rueda de prensa.

EFE Andriy Lunin celebra la victoria ante el Leganés en la 29ª jornada de LaLiga.

Además, afirmó que el equipo está "bien", aunque "con algunas dudas por el esfuerzo de la prórroga" ante la Real Sociedad en semifinales de la Copa del Rey. "El equipo está animado, motivado. Somos conscientes de que Valencia lo está haciendo muy bien. Nos espera un partido delicado, difícil, pero estamos motivados, animados, estamos en la pelea, conscientes de que es un momento importante de la temporada", indicó.

Para el duelo ante el conjunto 'che', el técnico italiano baraja como "una opción" dar descanso al inglés Jude Bellingham. "Bellingham tiene un físico que le permite recuperarse muy rápido. Está en una buena dinámica. Son cosas que pensamos. Creo que el entrenamiento de hoy nos va a dar mucho más detalles de cómo están los jugadores, de cómo se han recuperado. Pero puede ser una opción darle descanso a él", explicó.

EFE Bellingham celebra junto a Mbappé el gol del Real Madrid a la Real Sociedad

Tampoco descartó dar "oportunidades" a Endrick y Arda Güler este sábado. "Sí, las podrían tener, como las han tenido en los últimos partidos, donde han actuado muy bien. Han demostrado que pueden ayudar al equipo en este momento muy importante", subrayó.

En otro orden de cosas, se mostró "optimista" con la posibilidad de firmar una racha de nueve victorias consecutivas para ganar LaLiga. "Hay que ser optimista, hay que pensar que lo podemos hacer, porque, como he dicho, el equipo está peleando, está luchando. Estamos en todas las competiciones, estamos muy cerca, tenemos la confianza, también por las experiencias que hemos tenido en el pasado, de que lo podemos lograr", señaló.

EFE Alaba se metió dos goles en propia puerta ante la Real Sociedad.

A pesar de los fallos defensivos del duelo copero, Ancelotti considera que han "mejorado en este aspecto a nivel colectivo". "Fallos individuales de la defensa, no creo; en el partido contra la Real Sociedad, Alaba, que en general hizo muy buen partido, tuvo mala suerte en dos toques, hizo autogol dos veces. Esto pasa raramente. Por la actitud que tuvimos a nivel defensivo, no merecíamos encajar cuatro goles; en cambio, por la actitud que tuvimos a nivel ofensivo, merecimos marcar cuatro goles", manifestó.

"Por las características de los jugadores, tenemos mucha más efectividad arriba por la llegada de Mbappé, que ha marcado 33 goles y ha sido muy importante en este sentido, y hay un poco más de sufrimiento atrás. Esto es bastante normal. Puedes reforzar más la defensa y perder un poco más de efectividad enfrente o tener esta efectividad y hacer un poco más de trabajo colectivo a nivel defensivo", añadió.

Cordon Press Dani Olmo y Pau Víctor podrán jugar lo que resta de temporada

SOBRE EL 'CASO OLMO': "NO CREO QUE ADULTERE LA COMPETICIÓN"

Preguntado por la decisión del CSD de estimar el recurso de alzada por los futbolistas del FC Barcelona Dani Olmo y Pau Víctor, que podrán seguir jugando, Ancelotti considera que no adultera la competición. "No, creo que no", dijo. "Esa es una pregunta no para mí, sino para otras personas. No quiero comentar este asunto", aseveró.

Por ello, tampoco quiso opinar de la falta de reacción del resto de equipos tras conocerse la decisión por el 'caso Olmo'. "Hay libertad de opinión y hay también libertad de hablar si uno quiere hablar. Si nadie quiere hablar, está bien. No tengo ningún problema en este sentido", expuso.

Agencias Antonio Rüdiger realiza el gesto de cortar el cuello dirigido a la afición del Atlético de Madrid.

Respecto a las posibles sanciones a Antonio Rüdiger por su comportamiento en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, se mostró cauto. "Tenemos que esperar. Yo no creo que pase nada y que Rudiger podrá jugar el partido del martes", indicó.

En otro orden de cosas, el preparador madridista no rehusó hablar de su comparecencia en el juzgado por supuesto fraude fiscal. "Ha sido una nueva experiencia, nada más. Ha pasado. Ahora estamos esperando la sentencia del juez", indicó, antes de valorar su futuro. "No seré yo quien pida salir de este club", declaró.