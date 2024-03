El análisis de la primera carrera de la Fórmula 1 y el consejo de Carlos Miquel a los Aston Martin: "El salto"

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ganó este sábado el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, primera cita del Campeonato del Mundo, y exhibió su estatus de vigente campeón al acabar muy por delante de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) logró el tercer puesto. El otro español en parrilla, Fernando Alonso (Aston Martin Aramco), concluyó noveno y rebajó ciertas expectativas generadas en días previos.

El canadiense Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, terminó la carrera justo por detrás del asturiano en la décima posición. Este mal incio de los Aston Martin y el inicio de este Mundial fue analizado por el especialista del motor de Tiempo de Juego, Carlos Miquel, desde Baréin.

La vida sigue igual y Verstappen no tiene rival Verstappen no tuvo rival en Sakhir. Checo Pérez y un brillante Sainz completaron el podio. Alonso, que salía sexto, acabó noveno. Red Bull arranca 2024 como terminó 2023. 02 mar 2024 - 15:21

Primera subida al podio de Sainz

El piloto español comentó este sábado que "no" esperaban en su equipo "tener el sobrecalentamiento de frenos que hemos tenido": "Yo tampoco he ido falto de problemas. Sobre todo en las primeras 10 vueltas, no esperábamos tener el sobrecalentamiento de frenos que hemos tenido. El pedal ha empezado a vibrar mucho y hemos empezado a sentir que se iba muy largo en las frenadas. Esa sensación que no es la mejor, mala, y me han pedido en el equipo que salvase frenos, que me quitase en las rectas y cogiese un poco de aire limpio", declaró Sainz a DAZN.

"Mejor posible, pero yo creo que no se le puede pedir más a este inicio. Una carrera muy divertida, donde he adelantado y he tenido buen ritmo. Me lo he pasado bien, que era lo importante. Sobre todo después de la pasada temporada, sufriendo tanto en carrera e ir mirando siempre en los retrovisores. Y llegar aquí a Baréin, una carrera muy dura con los neumáticos, poder ir atacando y poder pasármelo bien", argumentó.

"Creo que con el coche de este año hay que seguir pensando en esos pódiums, de momento Max [Verstappen] está un poquito lejos. Hoy con 'Checo' [Pérez] íbamos muy parecidos de ritmo. El problema es que iba esos dos o tres segundos de distancia, que es la peor distancia que hay en un Fórmula 1; ni tienes DRS, pero vas con el aire sucio del coche de delante y vas deslizando más", afirmó al respecto.

Podio del GP de Baréin de Fórmula 1: Max Verstappen, Sergio Pérez y Carlos SainzEFE

"Sainz empieza con buen pie y se lo ha dedicado a los amigos con los que estaba cuando recibió la llamada de Frédéric Vasseur. Puede haber más podios", apuntaba Carlos Miquel durante su análisis.

Fernando Alonso analiza su noveno puesto

Alonso lamentó que "la primera carrera del año" le haya confirmado a él y sus ingenieros que en la parrilla todavía "hay cuatro equipos por delante" de ellos en el Campeonato del Mundo.

"La primera carrera del año confirma que hay cuatro equipos un poco por delante nuestro, como lo era en Abu Dabi. Hemos empezado el año como lo acabamos, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull, así que toca mejorar. La vuelta de ayer creo que fue un poco excepcional y nos puso en una situación en la que no era real estar tan arriba, y hoy hemos visto la realidad", declaró Alonso a DAZN tras el Gran Premio.

"La carrera demuestra que hizo una vuelta extraordinaria, algo de una talento descomunal", indicaba Carlos Miquel en relación a la carrera de los Aston Martin y después del sexto puesto de Alonso en la clasificación de este viernes.

De cara a lo que resta de temporada, Miquel lo tiene claro: "Hay que hacer una evolución y tienen que repetir el suceso del McLaren de Norris y Piastri,. Una gran evolución que les permita dar el salto en la parte final de la temporada".

El rey Juan Carlos I posa junto a Fernando Alonso en Baréin,EFE

