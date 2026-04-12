Altercado de Martín Presa a su salida de Son Moix tras recibir un insulto

El Rayo Vallecano perdió este domingo 3-0 contra el Mallorca en Son Moix, un partido que transcurrió con total normalidad en lo deportivo y que en lo extradeportivo dejó una imagen muy llamativa.

Y es que, según han informado Carlos Ganga en Tiempo de Juego, Martín Presa ha salido del estadio balear denunciando un insulto por parte de una persona que se encontraba cerca del túnel de vestuarios. Un suceso que enfadó mucho al mandatario debido a que tanto la Policía, como el personal del Mallorca y el director de La Liga no actuaron para evitarlo.

El presidente del equipo madrileño, tal y como ha contado nuestro compañero, recriminó con gritos lo sucedido a la Policía, al director de partido y al personal del Mallorca porque no realizaron su trabajo y permitieron el incidente en el que supuestamente alguien le habría llamado varias veces "hijo de p***". Además, Carlos Ganga explicó que Martín Presa iba a denunciar lo ocurrido e incluso iba a llamar a Javier Tebas para que La Liga levantara acta de los hechos.